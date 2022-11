¡Bélgica no cree en nadie! Al mismo nivel de Brasil con dato histórico

Una Copa del Mundo más que divertida por como han caído grandes selecciones como lo son Argentina y Alemania, grandes figuras a nivel global y que se perfilan como favoritas para buscar el título, aunque el caso de los teutones es un poco diferente que el de la albiceleste, pues en el 2018 firmaron una de sus peores participaciones en un Mundial, y ahora se perfilan para emular lo mismo con una derrota contra Japón. Hace cuatro años, su bestia negra en el debut fue México por la mínima diferencia.

Puede ser que esta Copa del Mundo de Catar traiga aún más sorpresas y quien quita que la gran candidata, Brasil caiga contra Serbia que ha venido de menos a más en las Eliminatorias europeas en un grupo complejo con Portugal, partidos en donde le jugaron de igual a igual. Las grandes favoritas como Argentina y Alemania cayeron. Bélgica, que cada Mundial sale como candidata, y hasta 2018 fue que pudo quedar tercera arrancó su participación de gran manera. Como si fuera poco, la victoria por la mínima diferencia ante Canadá no fue coincidencia y la ponen en una gran estadística.



A Bélgica le tocó remar contra la corriente ante su similar de Canadá en el debut mundialista. En un juego discutido entre un penalti atajado por Thibaut Courtois y otro que no pitaron a favor de los canadienses, Michy Batshuayi logró anotar el único y definitivo tanto para quitarle las esperanzas a los norteamericanos. Si los europeos perdían, no iban a igualar la importante cifra que sí logró Brasil en fases de grupos.



Y es que, gracias a ese triunfo sufrido conseguido ante Canadá, Bélgica igualó una racha positiva de Brasil en las primeras instancias. La victoria no solo los pone como líderes del grupo F, sino que, de acuerdo con Mister Chip, lograron un récord histórico para una selección belga. Suman ocho partidos ganando consecutivamente en fase de grupos de Mundiales. Los brasileños lo habían logrado en dos ocasiones, (1986-1994 y 2002-2010).



Estos fueron los partidos que Brasil sumó en esos tramos:



1986-1994:



1. Primero de junio de 1986 – España 0-1 Brasil

2. 6 de junio de 1986 – Brasil 1-0 Argelia

3. 12 de junio de 1986 – Irlanda del Norte 0-3 Brasil

4. 10 de junio de 1990 – Brasil 2-1 Suecia

5. 16 de junio de 1990 – Brasil 1-0 Costa Rica

6. 20 de junio de 1990 – Brasil 1-0 Escocia

7. 19 de junio de 1994 – Brasil 2-0 Rusia

8. 24 de junio de 1994 – Brasil 3-0 Camerún

*Su racha culminó el 28 de junio de 1994 – Brasil 1-1 Suecia



La segunda racha de Brasil fue en el Siglo XXI en los primeros tres Mundiales:



2002-2010:



1. 2 de junio del 2022 – Brasil 2-1 Turquía

2. 8 de junio del 2002 – Brasil 4-0 China

3. 13 de junio del 2002 – Costa Rica 2-5 Brasil

4. 13 de junio del 2006 – Brasil 1-0 Croacia

5. 18 de junio del 2006 – Brasil 2-0 Australia

6. 22 de junio del 2006 – Japón 1-4 Brasil

7. 15 de junio del 2010 – Brasil 2-1 Corea del Norte

8. 20 de junio del 2010 – Brasil 3-1 Costa de Marfil

*Su racha culminó el 25 de junio de 2010 – Portugal 0-0 Brasil



Bélgica, por su parte no fue en tres Mundiales seguidos, pues en el 2010 no participó. Tampoco en 2006, por lo cual su racha inicia desde 2002. Si vence a Marruecos la próxima fecha, podrá superar a Brasil.



2002-2022



1. 14 de junio del 2002 – Bélgica 3-2 Rusia

2. 17 de junio del 2014 – Bélgica 2-1 Argelia

3. 22 de junio del 2014 – Bélgica 1-0 Rusia

4. 26 de junio del 2014 – Corea del Sur 0-1 Bélgica

5. 18 de junio del 2018 – Bélgica 3-0 Panamá

6. 23 de junio del 2018 – Bélgica 5-2 Túnez

7. 28 de junio del 2018 – Inglaterra 0-1 Bélgica

8. 23 de noviembre del 2022 – Bélgica 1-0 Canadá