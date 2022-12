¿Quién es Alexis Mac Allister? Apareció en el momento indicado

Lleva el fútbol en la sangre Alexis Mac Allister, nacido hace 23 años en Santa Rosa, hijo de Carlos Mac Allister, un reputado zaguero de los años 90, un marcador como los de antes, que hizo carrera en el Argentinos Juniors y también en Boca.



Llegó a ser internacional Carlos que se enfundó la Albiceleste en tres ocasiones, que ha inculcado el deporte en sus tres hijos, todos con el balón en los pies, y que ahora ejerce de diputado nacional en la provincia de la Pampa. Está en Doha Carlos Mac Allister acompañado por sus hijos Kevin y Francis y por su hija Abril.

Falta Alexis, concentrado con la selección de Lionel Scaloni y que ya ha superado las pretensiones de su mentor y ha hecho realidad los sueños de sus hermanos. No llegó a disputar un Mundial Carlos, reclutado en su día por Alfio Basile con cierta prisa para disputar la eliminatoria contra Australia de camino a Estados Unidos 94.



Solo en tres ocasiones se enfundó la albiceleste que ahora se colocan sus otros hijos para contemplar, a distancia, en la grada, el desempeño de su hijo sobre el césped. No había nadie más orgulloso que el clan Mac Allister en la tribuna del Estadio 974 de Doha.



Alexis cumplía su décimo encuentro internacional, siete más ya de los que alcanzó en toda su carrera su padre, y anotó su primer gol con la casaca argentina. El '20' de la albiceleste se ha ganado un espacio en un equipo aparentemente acotado, definido por su estupenda trayectoria antes de llegar a Doha y con un preparador que hasta legar a Qatar era más partidario de alargar la experiencia de los fijos que de abrir puertas a los jóvenes. Y más en citas como esta.



No las tenía todas consigo Alexis que se estrenó como internacional absoluto hace más de tres años, cuando aún era futbolista del Boca Juniors donde empezó igual que sus dos hermanos aunque ya era propiedad del Brighton and Hove Albion de la Premier que ya hacía tiempo le había echado el ojo. Tenía pinta de que el centrocampista de la Pampa iba a quedarse en puertas del Mundial. Había vuelto a ser reclutado por Scaloni para las eliminatorias de clasificación de la Conmebol pero apenas había espacio en un centro del campo poblado, de calidad y versátil.



La lesión de Giovani Lo Celso, en el Villarreal, le abrió las puertas del Mundial y fue definitivamente convocado por Scaloni para el viaje a Catar. No desperdicia su ocasión este centrocampista ofensivo, que conduce y pasa, con pulmón y recorrido. Retroceso y recuperación. Un especialista cada vez más necesario en el actual fútbol de alta competición. Asentado y afincado en Inglaterra disfruta de su cuarto curso en Brighton donde su relevancia ha crecido de año en año y es un futbolista básico para el italiano Roberto de Zerbi.



Tardó Alexis en hacerse fuerte en el Mundial. Como componente de la nueva generación de jugadores argentinos de la albiceleste que aprietan a los pesos pesados, ha necesitado tiempo para hacerse gustar. Sonó fuerte de entrada como sustituto de Giovani Lo Celso en un once acotado. La baja del futbolista del Villarreal dejaba un hueco en un centro del campo consolidado. Pero Scaloni apostó por Alejandro Papu Gómez para cubrir el hueco.



No salió bien. Argentina sufrió una de las derrotas más sonoras en un Mundial en el choque contra Arabia Saudí y el técnico decidió dar un revolcón a su once. Cinco cambios determinó el seleccionador para la cita con México. Entre ellos estaba Mac Allister. Argentina ganó y Alexis gustó. Scaloni repitió. Se mantuvo el centrocampista del Brighton, el hijo del 'Colorado' en el trascendente partido frente a Polonia. Y sobresalió. En la mejor actuación de la albiceleste sobresalió Mac Allister, elegido como el mejor del partido. Once recuperaciones, tres ocasiones generadas y cuatro duelos ganados. Motivos. Alexis esperó su momento y no falló. En Catar disfruta de su sueño.



