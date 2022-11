¿Fin de una sequía? Leyenda británica dio su candidato a campeón

Faltan solo horas para que el Mundial empiece, y el Grupo C, con una de las selecciones sudamericanas como lo es Argentina espera pasar de ronda y vencer la presión que tienen de poder ser la campeona del mundo así como todos esperan. Pues es una de las grandes favoritas para quedarse con el título, la última presea dorada para Lionel Messi, y además, la que le falta para estirar su palmarés y haber ganado todo lo habido por haber con la albiceleste.

Los ojos estarán puestos en el quinto Mundial de Lionel Andrés Messi que quiere despedirse del combinado nacional como capitán y levantando la Copa del Mundo. Messi es único en la tierra y encanta a todos los allegados al fútbol que esperan que sea el argentino quien pueda alzar el título mundialista. Argentina se prepara en Lusain para enfrentar en el primer partido a Arabia Saudita.



La rivalidad entre ingleses y argentinos no pasa solo por temas políticos, sino también por el fútbol. En el año que Alan Shearer debutó como jugador, 1986, Argentina venció a Inglaterra en una noche estelar de Diego Armando Maradona contra los británicos. Su doblete fue suficiente para vencerlos. Esto significó acentuar la rivalidad por un trasfondo sumamente político por las Islas de las Malvinas.



Sin embargo, Alan Shearer, ídolo de Inglaterra con el Newcastle United y en la selección, no dudó en poner en lo más alto a la Selección Argentina de cara al Mundial de Catar y ponerlo como su candidato para ganar el titulo por encima de su propio combinado nacional que por nombres y nómina también se adjudica como una de las favoritas para alzar el certamen mundialista.



Alan Shearer espera que Lionel Messi emule a Diego Armando Maradona alzando el título mundialista en su quinto y probablemente, último Mundial que dispute. Para la leyenda británica, este sería el paso para que Messi quede dentro de la historia e iguale al ‘Pelusa’. “Será una gran manera para que se retire el mejor del mundo. Podría ser un momento decisivo para él: probablemente haya sido el mejor jugador que hayamos visto en la historia, pero lo que siempre le ha impactado cuando se hacen comparaciones entre él y Diego Maradona es que nunca ha ganado el Mundial. Si gana, sería el debate”, explicó el inglés para BBC.



Y es que, Lionel Messi tendrá también la posibilidad de liderar el barco que lo ven como favorito para levantar el título. Sin embargo, Messi y Argentina tendrán que vencer una mala racha de selecciones sudamericanas. La sequía marca que desde el 2002 no hay una campeona de dicho continente, pues Brasil venció a Alemania y hace 20 años no se repite esa historia con supremacía europea. Además, la albiceleste lleva una racha sin derrotas de 36 juegos que inició en 2019.