México, la ‘maldición’ de todos en el Mundial: hasta de ellos mismos

Para nadie es un secreto que México llega a este Mundial con una caja llena de críticas, no solo para los jugadores, sino para Gerardo el ‘Tata’ Martino que es quien más se ve afectado en los dardos que la prensa, y un exjugador como Hugo Sánchez siempre le tiran. Los malos resultados que los aztecas han cosechado últimamente condicionan la participación de los mexicanos, y se convierte en un dolor de cabeza para el estratega argentino que se cansa de un sinfín de pullas.

Desde que tomó el mando Gerardo Martino, solo ha tenido problemas para ganarse el afecto de los mexicanos. México es un país que vive el fútbol de una manera muy emocional, y si no se dan las cosas, intentarán de cualquier forma la salida de los timoneles. Tanto así que el mismo Hugo Sánchez ha mantenido que los estrategas extranjeros nunca sirven, y bueno, Juan Carlos Osorio tomó las riendas y los puso en octavos de final del Mundial de 2018 en Rusia contra un grupo complicado debutando ante Alemania con un triunfo por la mínima diferencia.



El mayor problema de México no es tener un director técnico extranjero, sino el aspecto que más complican las participaciones de los aztecas son dos. Una ‘maldición’ que los condiciona, y otra que condiciona a las demás selecciones participantes en la cita mundialista. La ‘Tri’ enfrentará a Polonia en el primer encuentro del Mundial de Catar de 2022, y posteriormente tendrán que verse las caras contra Argentina y Arabia Saudita en el Grupo C.



Desde el Mundial de Estados Unidos en 1994, hasta el de Rusia en el 2018, la coincidencia se ha tomado muy en serio ponerle una brujería a México y a las demás selecciones que juegan contra los mexicanos. La ‘maldición’ consiste en que quien enfrenta a la ‘Tri’, nunca han logrado quedar campeones, pero ese tema también complica a los mismos aztecas que sin falta, en esas ediciones han clasificado a los octavos de final, pero no han podido pasar esa fase.



En tierras mexicanas le llaman ‘la maldición del quinto juego’, pues sin falta desde 1994 hasta el 2018 han disputado los tres primeros partidos de fase de grupos y el de octavos de final, perdiendo ese cuarto encuentro. Es un dejá vú, algo que se repite cada Mundial y que también afecta a los rivales que juegan contra ellos.



Durante el Mundial de 1994 en Estados Unidos, enfrentaron en la fase de grupos a Irlanda, Italia y Noruega. Los noruegos se quedaron afuera y México clasificó primera. En octavos de final, se midieron contra Bulgaria perdiendo en penaltis 1-3 tras igualar a un tanto. Los búlgaros clasificaron a semifinal, y cayeron contra Italia. Así, ninguna selección que se vio las caras con los mexicanos pudo alzar la copa que quedó en manos de Brasil.



En Francia 1998, México clasificó segunda de su grupo enfrentando a Países Bajos, Bélgica y Corea del Sur. En octavos de final, Alemania venció a los mexicanos 1-2 y luego en cuartos de final, perdieron contra Croacia con un marcador de 0-3. El campeón terminó siendo Francia, y se repitió la tendencia de ninguna selección que se midió a la ‘Tri’.



Corea del Sur y Japón en 2002 también vivieron la misma historia. Esta vez, pasaron primeras en el grupo conformado por Italia, Croacia y Ecuador. En octavos de final, no pudieron pasar al quinto partido cuando perdieron contra Estados Unidos 0-2 y luego los estadounidenses cayeron por la mínima diferencia ante Alemania. El campeón fue Brasil.



Alemania fue sede en el 2006 y sin falta, México repitió la historia. Portugal, Angola e Irán fueron sus rivales en la primera fase, y luego cayeron contra Argentina en los octavos de final. Posteriormente, los argentinos perdieron frente a Alemania igualando a un tanto y en la tanda de penaltis salieron derrotados 4-2 en dicha definición. El campeón fue Italia.



Posteriormente, fue Sudáfrica en donde enfrentaron a Uruguay, a las anfitrionas y Francia, que cayó eliminada. México sobrepasó su grupo, y en octavos de final, Argentina los venció con un marcador favorable de 3-1. Pero como en 2006, Alemania sobrepasó a los argentinos, esta vez con una goleada de 4-1. España alzó la copa.



En Brasil, fue la sexta ocasión en la que se repitió la historia negativa de México. La ‘maldición del quinto juego’ volvió a rodear a los mexicanos que tampoco pudieron clasificar a los cuartos de final. Sobrepasaron su grupo con Brasil, Croacia y Camerún, y en la siguiente instancia, Países Bajos venció a los aztecas con un marcador de 2-1. Luego los neerlandeses cayeron en semifinales contra Argentina y tampoco pudieron quedar campeones. Alemania alzó la copa.



Finalmente, en el 2018 se enfrentaron con Suecia, Corea del Sur y Alemania. Aunque tuvieron una gran fase de grupos venciendo a los alemanes y a los surcoreanos, todo se volvió a dar negativamente. Brasil fue el rival en los octavos de final, y luego Bélgica superó a los brasileños. El título se quedó en manos de Francia. ¿Se repetirá la historia en el 2022?