¿Last Dance de Modric? Así fue su duelo con Ziyech para ser tercero

Croacia es el tercer mejor equipo del mundo. Y hace cuatro años fue el segundo. Y lo hizo todo de la mano de su capitán Luka Modric, un todocampista, un sacrificado del fútbol pero un genio para entender el jeugo, todo al mismo tiempo, todo en un solo futbolista.

Modric es media Croacia y lo saben sus compañeros, su entrenador, su país, que sueña con que se pueda mantener a tope a sus 37 años y que así encuentre motivación para hacerle un regate al retiro.

​

Esta vez no fue el gran protagonista del partido del tercer lugar del Mundial de Catar pero nunca se podrá decir que no fue importante: su aporte en la victoria 2-1 contra una combativa pero agotada selección de Marruecos fue más de esperar, de aguantar la presión y administrar hasta el final.



Modric tuvo un arranque muy prometedor, socio eterno de Perisic y pudo aportar y celebrar en el primer gol, cuando un cobro de costado acabó en el doble cabezazo y el gol de Gvardiol apenas a los 7 minutos, Y después fue clave para no desesperarse por el rápido empate parcial de Dari a los 9.



​Cuando llegó el gol de la tranquilidad de Orsic fue el primer en aportar aplomo para contener la respuesta marroquí, que por fortuna no fue clara pero sí que fue intensa: apareció hasta en el arco propio para rechazar balones y aportar en defensa.



Y en la acera contraria Ziyech, el llamado a ser el centro del ataque, como fue en todo el Mundial, el inicio del juego ofensivo y hasta el finalizador. Pero esta vez no pudo ser y no fue por una sola razón: Ziyech perdió socios en la salida y acusó el cansancio de partidos muy exigentes en lo físico y en lo futbolístico.



Esta vez no estuvo claro En-Nesyri ni Boufal y a todos los arrolló la férrea marca posicional de los croatas, que nunca perdieron la cabeza y no dieron ventajas. Hubo ilusión en el empate parcial pero ya el cuerpo había agotado todo lo que había llevado a Doha. No pudo ser el tercer lugar pero no opaca ni por un momento la Copa inolvidable, intachable desde todo punto de vista que hizo Marruecos, luchando con menos armas que los demás y convirtiéndose, a mucho honor, en el cuarto mejor equipo del mundo.