Ochoa, héroe de México: empate sin goles contra Polonia

Guillermo Ochoa salvó todo para México, evitando la caída de su arco en el penalti de Lewandowski. Empate a ceros donde los de Martino hicieron méritos, pero sin definición clara.



México mostró la intención y Polonia acudió a resguardarse, aguantar e intentar con el contragolpe. Lozano fue el más insistente por la banda, buscando centros de costado y al minuto 8, conectó uno con Vega, quien no definió de la mejor manera, dejando la pelota a un lado, sin poder rematar.



Minutos después, los mexicanos intentaron nuevamente con el juego aéreo, sin mucha definición. Moreno remató en un tiro de esquina, de cabeza, muy por encima del arco de Sczcesny, pese a estar próximo al arco.



Al minuto 25, Vega volvió a aparecer, en otro centro de costado, remató de cabeza, pese a su estatura y la pelota entre la duda, terminó yéndose desviada, dejando sin opciones al arquero polaco, que apenas la vio salir. Dos minutos después, Chavez filtro la pelota para Gallardo, quedando mano a mano con Sczcesny, quien ganó la esférica y dejando el rebote que no fue aprovechado por el mexicano.



Las acciones de ataque continuaron del lado mexicano, siendo la última jugada, el fallo que no les permitió irse al descanso con la ventaja, pese a ser merecida. El arranque del complemento mantuvo la misma postura de los ‘manitos’ pero, con la determinación de los polacos, cambiando el libreto y buscando ser directos.



Al minuto 55, un agarrón de Moreno sobre Lewandowski fue decretado como penalti, luego de la revisión del VAR. La imagen dejó ver forcejeo y cómo el defensor le tomó la camiseta. El capitán polaco tomó la pelota, cobró y Ochoa atajó la opción de gol.



Con el paso de los minutos, el juego fuerte hizo presencia, evitando que los delanteros de ambos equipos avanzaran y llevando al juego a la mitad de la cancha. Además, las imprecisiones de las zonas de ataque no contribuyeron al desarrollo de juego, con prevenciones y evitando una derrota.



De las últimas acciones del juego, Krychowiak la erró, pese a la potencia del remate, terminó siendo la más clara, aparte del penalti, para los polacos.



México enfrentará a Argentina en la próxima fecha, por su parte, Polonia jugará contra Arabia Saudita, ambos juegos pactados para el sábado 26 de noviembre.