Rodrigo De Paul revolucionó las redes: confesión sobre Tini en Qatar

El mediocampista argentino Rodrigo De Paul está viviendo el mejor momento en su relación con la cantante Tini Stoessel. Ella no pudo acompañarlo en el debut en Qatar ante Arabia Saudita, que terminó en derrota y también en fuertes críticas para la albiceleste, especialmente para él.



Después del traspié de Argentina en su estreno mundialista, Tini empacó maletas y viajó a Doha para animar a 'Rodri'. El futbolista aprovechó la clasificación a la semifinal para postear una fotografía juntos y agradecerle por su apoyo. Ella fue quien lo levantó en un momento difícil y él no duda en mostrarle que está perdidamente enamorados.

"Esta foto es después de Arabia", empezó la confesión de Rodrigo De Paul en Instagram... "Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada. Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo".



El futbolista argentino, quien compartió con Tini en los días libres que tuvo la albiceleste después de cada juego, continuó diciendo: "Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí. Cuando arranco esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra".



La reconocida artista no tardó en responderle el mensaje a su novio: "Ya sabés todo... Estoy tan orgullosa de vos y de cómo encarás cada cosa que te pasa. A pesar de que tu condición física no haya sido la ideal, dejaste todo en la cancha. Para mí fue un honor haberte podido acompañar, siempre, en las buenas pero más en las malas. Te amo, gracias por estas palabras y por darme tanto amor. VAMOS ARGENTINA CARAJO".