Neymar se rompe: 'estoy destrozado, fue la derrota que más me dolió'

Neymar Jr es la noticia en Brasil. No solo por la eliminación del Mundial de Catar en definición por penaltis contra Croacia, sino porque las críticas a la hora de las malas noticias siempre van sobre el líder.

´Por qué no cobró el primer penalti (falló Rodrygo), por qué pasó tantos tramos inadvertido, por qué se fue al traste el favoritismo que con tanto lujo se construyó en Doha... hasta que en sus redes sociales decidió dar la cara.



"Estoy destrozado psicológicamente, esta fue sin duda la derrota que más me dolió, que me dejó paralizado durante 10 minutos y luego me eché a llorar sin parar. Desafortunadamente, dolerá por mucho tiempo.

Luchamos hasta el final y estoy orgulloso de mis compañeros porque no faltó compromiso ni dedicación.

Este grupo lo merecía, lo merecíamos nosotros, BRASIL lo merecía… ¡Pero esa no era la voluntad de Dios!", explicó.



Y añadió: "Valió la pena todo sacrificio para sentir el cariño de cada uno en la cancha... Gracias a todos por su apoyo con nuestra selección. Desafortunadamente no funcionó... va a doler por mucho, mucho tiempo.

Gracias por todo mi DIOS, me diste todo y no me puedo quejar de nada. Solo gracias por cuidarme.

Todo honor y toda gloria es siempre para ti, sin importar las circunstancias".



Y así , la noticia es que ya no habló de que no volverá a Brasil para el Mundial de 2026, como sugirió tras la derrota contra Croacia. Lo habrá pensando, lo habrá conmovido Pelé con su mensaje... solo él lo sabe. Pero no hablar del tema es una señal de que pudo ser un arranque de dolor que a todos les pasa...