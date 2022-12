En Croacia hubo quejas por el arbitraje: dura crítica de Kovacic

Mateo Kovacic, centrocampista del Chelsea, se quejó de la actuación del colegiado italiano Daniele Orsato, al considerar que Croacia había perdido por el penalti que había decretado y que significó el primer tanto de Argentina.



"Perdimos por un penalti, pero es lo que hay. Me parecen increíbles las dos situaciones, primero que no diera un córner y luego el penalti. Nunca hablo de los árbitros, son errores capitales y nos costó la derrota", indicó el centrocampista balcánico. Tras asegurar que era "difícil" para él "comentar algo" y que no sabía "qué decir", salvo que hicieron "lo mejor" que pudieron, declaró que sabían que los argentinos "son buenos y que tenían a Messi".

"Hoy estuvo fenomeal, hay que felicitarlo. Sin embargo, peleamos y nos pitaron ese penalti ridículo", apuntó el exmadridista, quien de inmediato aseguró que ahora tienen que "volver a sacar fuerzas y a pelear por ese tercer puesto". Lovro Majer, sustituto del capitán Luka Modric, manifestó que "es una tontería comentar y quejarse de algunas situaciones, aunque fue córner antes del penalti y tampoco fue penalti".



"Hubo fatiga, pero ese penalti nos mató. En partidos así, un fallo se castiga. No hay más que añadir. Nos queda un partido por el tercer puesto y queremos irnos a casa con ese lugar porque creo que podemos hacerlo", añadió. Josip Juranovic, lateral derecho del conjunto croata, opinó que entraron "bien al partido", tuvieron el "control" pero que "faltó el pase final" y luego llegaron "pequeños errores que llevaron el partido a otra dirección".



Felicitó a Argentina, aseguró que aunque "las piernas estaban pesadas el cansancio no fue un factor determinante" para la suerte del partido y aseguró que el sábado van a salir a por el tercer puesto.



Borna Sosa, lateral zurdo del bloque balcánico, también opinó que "durante la primera media hora" estuvieron mejor que Argentina. "Teníamos el control y la posesión, y luego llega ese penalti, que es discutible cuanto menos", comentó. A su juicio, "Messi mostró lo que ha demostrado a lo largo de su carrera, por qué es el mejor. No hay más que felicitar a Argentina. Es difícil perder la semifinal. Estás tan cerca de la final y de repente tan lejos. Tenemos que levantarnos nosotros mismos. Mañana intentaremos despejar la cabeza y regresar a Zagreb con una medalla".



EFE