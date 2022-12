Bounou vs Lloris, duelo de arquerazos en semifinal de Qatar 2022

Llegó la hora de la verdad entre Marruecos y Francia. Este miércoles, a partir de las 2:00 pm (hora colombiana), chocarán por el segundo tiquete a la final del Mundial Qatar 2022. En la cita del 18 de diciembre en Lusail, ya espera Argentina, que despachó con autoridad a la subcampeona del mundo, Croacia.



Francia, la vigente campeona y una de las selecciones más valiosas en Qatar, buscará avanzar a la final y defender el título de Rusia 2018. Sin embargo, al frente no tendrá a cualquier rival. Marruecos ya hizo historia por África, al convertirse en la primera en acceder a una semifinal y no se conforma solo con eso. Va por más y su técnico Walid Regragui avisó que "tenemos hambre".



Y es que lo que ha pasado en Qatar 2022 no es casualidad. Marruecos es la mejor selección africana y lo dejó demostrado después de avanzar primera en la fase de grupos, después de empatar 0-0 con Croacia, derrotar 2-0 a Bélgica y superar 2-1 a Canadá. Luego, dejó en el camino a dos grandes de Europa: España y Portugal.



Justamente, el arquero Yassine Bounou, quien se perdió el duelo ante los belgas por un tema de salud, se vistió de héroe camino a la semifinal. En octavos fue la gran figura atajando dos penaltis a España y despachándola del Mundial. Frente a Portugal volvió a vestirse con la capa.



En lo corrido del torneo, a 'Bono' solamente le han convertido una vez y se trató de un autogol de Nayef Aguerd ante Canadá. Lo han enfrentado grandes goleadores del mundo, pero ninguno ha podido derribarlo en Qatar. Será una muy buena oportunidad para Kylian Mbappé (5) yOlivier Giroud (4), que pelean la Bota de Oro.



Las cifras del marroquí son contundentes, pues en cuatro partidos (dos en fase de grupos, luego en octavos y cuartos de final) tiene una efectividad de 83% en atajadas. Apenas ha recibido un gol y suma tres vallas invictas, la más reciente ante Portugal en cuartos de final.



Por otro lado, está el experimentado Hugo Lloris, quien ha disputado cuatro partidos: dos en fase de grupos (Australia 4-1 y Dinamarca 2-1), luego en octavos contra Polonia 3-1 y cuartos de final despachó 2-1 a Inglaterra. Un total de 4 goles recibidos y ninguna valla en cero.



Al arquero del Tottenham siguen sin probarlo en la tanda de penaltis, sin embargo, viene de probar un sorbo con dos cobros de Harry Kane, quien solo le anotó uno. Lloris salió siendo la gran figura de Francia en la victoria del sábado, que los citó en 'semis' con Marruecos. Llega con una efectividad de 67% bajo los tres palos y viviendo su mejor momento.



Si bien, el duelo ante Marruecos no será fácil y también se jugará desde las tribunas, el arquero dice estar preparado para esa clase de presión. Esperan definir todo en los 90', pero en caso de no ser así y alagarse hasta los penaltis, también está listo para responder, de tú a tú ante el imbatible 'Bono'.