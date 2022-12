Marruecos protestó ante FIFA por mal arbitraje que involucra a Gallo

Francia acabó con el sueño de Marruecos de llegar y ganar el Mundial al derrotarlo 2-0 en las semifinales, pero como premio, los marroquíes jugarán el honorable tercer puesto del certamen, cita que se darán el próximo sábado 13 de diciembre contra Croacia.



A pesar de haber sido una selección combativa en la que fueron pocos goles encajados, Marruecos también tuvo sus polémicas en contra y fueron decisiones arbitrales de toda la terna arbitral, durante la semifinal frente a Francia, donde a pesar de ello, terminaron con buen juego.



Por ello, una vez culminado el partido, la Federación de Marruecos, interpuso una queja ante la FIFA mencionado que dos penales no se le fueron sancionados por el árbitro mexicano César Ramos, dejando claro su descontento y miedo que tienen para el partido contra Croacia.



“La FRMF ha enviado una carta al órgano competente en la que se exponen las situaciones arbitrales que privaron a nuestra selección de dos penaltis indiscutibles, a juicio de varios especialistas en arbitraje", dijo el seleccionado marroquí en un comunicado.



De igual manera, Marruecos informó que a parte de las malas decisiones del juez central Ramos, también se vieron apenados con las decisiones del VAR, recordando que éste fue operado por el colombiano, Nicolás Gallo.



“Estamos sorprendidos de que la sala del VAR no haya intervenido ni haya alertado de las faltas. La Real Federación Marroquí de Fútbol afirma que no dudará en defender los derechos de nuestra selección, pidiendo equidad en la adopción de las medidas necesarias ante la injusticia arbitral”m finalizó el comunicado.





Por el momento, la FIFA no ha dado respuesta a Marruecos sobre la actuación de la terna latina en el partido contra Francia, que involucra de nuevo al arbitraje del continente de América.