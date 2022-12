Pepe arremetió contra Argentina tras eliminación con Portugal

Luego de la eliminación de Portugal del Mundial de Catar 2022, el defensor luso, Pepe, habló tras el juego y fue duro con el arbitraje del duelo contra Marruecos y también arremetió con la selección Argentina.



El zaguero también se refirió del partido y aseguró que en la segunda parte los africanos no dejaron crear ocasiones claras de gol.



"No jugamos nada en la segunda parte. El único equipo que quería jugar al fútbol éramos nosotros. Teníamos calidad para ganar el Mundial, no lo conseguimos", comentó sobre el partido.

Por su parte, el jugador de Porto tildó a Lionel Messi de quejón y le dio con toda al árbitro Facundo Tello y al seleccionado argentino.



"Es inadmisible que un árbitro argentino dirija después de lo que pasó ayer, con Messi quejándose. Después de lo que vi hoy, ya le pueden dar el título a Argentina”.



Cabe señalar que Pepe se va del Mundial de Catar 2022 con un gol anotado y con minutos disputados en cuatro juegos de la Copa del Mundo.