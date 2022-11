Luis Fernando Suárez no guardó elogios para Luis Enrique

El colombiano Luis Fernando Suárez, seleccionador de Costa Rica, la primera rival de España en el Mundial de fútbol de Qatar 2022, manifestó a EFE este sábado en el estadio Al Ahli de Doha, donde el combinado costarricense efectuó su primer entrenamiento desde que llegó -el viernes- al país anfitrión que su homologo español Luis Enrique Martínez "es un grandísimo entrenador".



"Es un grandísimo entrenador, una persona de muchísima capacidad. Lo más importante es que entre todas las situaciones que uno ve en esta España desde hace muchísimo tiempo es que tiene la misma forma de jugar; y siempre jugando bien. Así que en este sentido, Luis Enrique ha sabido mantener esa identidad futbolística", explicó a Efe en la zona mixta del Al Ahli el seleccionador de Costa Rica, que se medirá a España el próximo miércoles en el estadio Al Tumama de la capital de Qatar.



"Estamos en modo Mundial desde hace tiempo; sólo que aquí lo hacemos de una manera más concreta y así vamos a seguir. Es un partido lindo para jugar. El grupo está bastante bien, lo veo con una muy buena disposición, como siempre. Anímicamente está fuerte. Y me llena de ilusión. Tengo buenas sensaciones", comentó el técnico de los ticos, que lograron el pase a la fase final del Mundial de Qatar a través de la repesca (el repechaje), en la que doblegó a Nueva Zelanda (0-1), gracias a un tanto de Joel Campbell (ex jugador, entre otros, del Arsenal, Betis y Villarreal) en el segundo minuto de un partido disputado el pasado14 de junio en el estadio Ahmed bin Ali de Doha.



El técnico colombiano no cree que la baja de José Luis Gayá (Valencia), por lesión vaya a afectar de ninguna manera al planteamiento que haga contra la Roja. "Para nada. Somos conscientes de que España tiene un montón de jugadores como para reemplazar a uno por otro sin ningún problema. Aparte, tiene una forma de jugar que, en ese sentido, su forma de jugar la tiene clara", dijo.



"Seguramente Luis Enrique lo lamentará, por la persona; pero por lo demás no creo que haya ningún problema por que se reemplace uno por otro; porque tienen mucha calidad", comentó Luis Fernando Suárez en el estadio Al Ahli de Doha, el campo de entrenamientos de Costa Rica, en el que habitualmente juega de local el Al Ahli, que, fundado en 1950, es el club más antiguo de cuantos disputan la liga catarí de fútbol.



