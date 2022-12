Mundial 'normal' de Messi y su apuesta por el campeón: Luis F. Suárez

La Costa Rica de Luis Fernando Suárez se despidió del Mundial Qatar 2022 en fase de grupos, después de caer goleado ante España, superar a Japón y perder contra Alemania. Terminó último con 3 puntos y se quedó sin chances de avanzar por el grupo E, en el que accedieron España y Japón, ambos eliminados por penaltis en octavos.

En una reciente charla con Red + Noticias, Suárez se refirió al momento que vive el fútbol mundial en Qatar 2022, donde se han dado unas cuantas "sorpresas". Habló puntualmente de Marruecos, que este miércoles chocará contra Francia, la campeona vigente, por el pase a la final.



"Hace cuatro años las semifinales eran cuatro equipos europeos, hoy hay dos en la semifinal junto a un africano y un sudamericano, y eso es bueno para el fútbol. Hay una situación que ha servido para que se vea como sorpresivas y los equipos han sido mucho más serios en su trabajo y han tenido más posibilidad de tener a jugadores en mejores términos que a mitad de año".



Y agregó Suárez que "desde que empezó han habido sorpresas, por ejemplo, ningún equipo ganó los primeros tres partidos, y eso fue una buena noticia. Yo ya no llamaría sorpresa el caso de Marruecos, es una situación normal. Lo de ellos empezó hace seis u ocho años, hay un proceso y se atrevieron a nacionalizar a muchos jugadores".



¿Qué opinión tiene de Lionel Messi en Qatar? El técnico colombiano habló claro: "Me parece normal dentro de lo que uno sabe que es él, siempre ha sido una persona que en determinado momento es el eje y lo ha hecho supremamente bien y por eso el equipo está donde está. Lo que más me gusta de todo esto es que dentro de la sencillez de la colectividad, Argentina ha llegado donde ha llegado".



Sobre el croata Luka Modric solo tuvo palabras de elogio: "Uno debe ser consciente de algo y es que en un Mundial los jugadores vienen a mostrar lo que han hecho en sus clubes y con Modric es eso en Real Madrid. Juega de esa manera, ida y vuelta, con una entrega total. No ha cambiado nada y por esa razón hace cuatro años fue declarado el mejor jugador del Mundial".



Finalmente, Luis Fernando Suárez se refirió al posible finalista en el Mundial 2022. "No lo sé. Afortunadamente cualquier cosa se puede dar. A veces uno piensa más con el deseo, pero dentro de lo que he visto en fútbol, no hay alguno que sea el total favorito. Para mí es una buena noticia y es que independientemente del resultado va a haber un justo ganador".