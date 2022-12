Luis Enrique reveló qué jugador de España va ganando las apuestas

España clasificó a los octavos de final y ya se prepara para enfrentar a la sorprendente Marruecos, quien fue una de las selecciones revelación del Mundial, quienes esperan seguir siéndolo frente a los de Luis Enrique.



Sin embargo, mientras llega el anhelado partido de eliminación directa contra los marroquís, Luis Enrique volvió a hablar en su canal de Twitch, revelando detalles de camerino con sus seguidores y que por fin pudo conocer un poco Catar al darle día libre a sus futbolistas.



"Los jugadores han tenido el día libre y en la noche tenían que estar aquí en la cena. Yo he hecho deporte, he analizado a Marruecos, y después he comido en familia. Es una maravilla estar aquí y caminar en Doha”, resaltó el técnico español.



De igual manera confirmó cómo han llevado las famosas pollas deportivas internas entre los jugadores del seleccionado español, confirmando que Gavi es un astro para esto y va ganando.



"La porra del vestuario la va ganando Gavi, segundo va el nutricionista Toscana y tercero voy yo, cosa que me enorgullece. Ya enseñaré la clasificación”, dijo el famoso Luis Enrique.



Por último, habló de Marruecos, su próximo rival a quien le tiene un poco de respeto por lo hecho y de las joyas que tiene en su nómina. Además, intentará estar precavido después de la sorpresa de Japón.



“Veo a Marruecos muy motivado. Va a ser un rival complicadísimo. Intuyo que va a haber mucha gente de Marruecos y eso puede jugar a su favor. Va a ser un partido complicado, por supuesto”, finalizó Luis Enrique.