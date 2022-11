Leyenda de Alemania criticó a Neymar por tirarse: ‘No le hace falta’

Brasil ganó su primer partido del Mundial Qatar 2022 contra Serbia por dos goles, pero no todo fue alegría para el seleccionado de Tite, pues tuvo dos lesionados como Danilo y su estrella Neymar, dejando a su mejor jugador por fuera máximo en lo que resta en fase de grupos.



De inmediato, muchas reacciones de exjugadores han salido a la luz, pues ya es una costumbre ver a Neymar quejándose dentro de la cancha, simulando faltas y también saliendo lesionado tras el constate marcaje que han hecho del brasileño algo frágil.



Uno de los que dio su opinión fue el exjugador Lothar Matthäus, quien lamentó la lesión de Neymar, pero se enfocó en que él mismo se ha perjudicado tras vivir más en el piso que jugando con la pelota, aunque rescató que ayuda mucho al equipo de Tite.



“Es una pena lo de la lesión. Pero digo una cosa: no me gusta que Neymar se tire tanto. No le hace falta. Se debería enfocar más en jugar al fútbol y menos en eso. Es un excelente jugador y el resto es un show que no me gusta.”, resaltó Matthäus.



De momento, mientras avanza el Mundial, Brasil tiene fijos tres puntos, pero deberá contra Suiza sellar su clasificación sin su figura Neymar, el próximo 27 de noviembre, en duelo del grupo G.