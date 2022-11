Lisandro Martínez respondió en inglés e hizo reír a periodistas

Argentina se jugará la clasificación a los octavos del Mundial Qatar 2022 contra Polonia en la última jornada del grupo C y deberá ganarles a los europeos para depender de sí mismo y clasificar entre los primeros lugares.



Por ello, previo al partido del seleccionado argentino, el jugador Lisandro Martínez asistió a la conferencia de prensa junto a Lionel Scaloni y entregó sus conceptos para ganarle a los polacos, aunque una pregunta en específica la quiso responder en inglés y terminó generando risas en los periodistas, pues según él, de tanto hablar español se le olvidó expresarse en la lengua extranjera.



“Sabemos que tenemos un gran equipo y buenos jugadores con enorme potencial, pero no es solo Argentina. Es la Copa del Mundo, no es fácil enfrentar a cada equipo y cada partido, pero tenemos que creer en nuestras cualidades, eso es lo que tenemos que hacer y bueno, todo el día hablando español, se me olvidó un poco el inglés”, fue la traducción de la respuesta de Lisandro Martínez, quien vio que no le entendieron muy bien los polacos y soltó la risa.



Lisandro: “Whole day speaking Spanish, I forgot English a little.”



😂😂pic.twitter.com/rAaHu56H3z — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 29, 2022

Hay que recordar que Lisandro Martínez está en Manchester United y allí aprendió el inglés, pero durante la concentración de Argentina en el Mundial, no lo ha logrado practicar y le pasó factura en conferencia de prensa.