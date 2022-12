Revancha del novato: cerebro del título argentino, amo del bajo perfil

Se llama como el ídolo y es una coincidencia feliz pero rara para él, que hasta septiembre de 2018 prefería mantener el bajo perfil que siempre le calzó como la camiseta de Argentina, de la manera más natural.

Era el técnico más joven de los que acudían al Mundial de Catar 2022 (44 años) y fue el que, al final, acabó coronándose campeón. De ahora en más sí que tendrá los focos sobre su cabeza.



Porque sus méritos ya son inocultables: en su primera experiencia como director técnico ganó la tercera Copa del Mundo para su país, cortó una racha de 36 años sin el anhelado trofeo, que ya puede sumar a la Finalísima contra Italia y al de la Copa América de Brasil 2021.



Sus números son elocuentes: en 56 partidos totaliza 37 victorias, 14 empates y solo 5 derrotas, con 110 goles a favor y 32 en contra, pasando por un invicto de 36 juegos, el más largo del fútbol argentino en su historia y el segundo más largo del mundo, a uno de Italia.



Y pensar que llegó a la Selección Argentina de rebote, por un tema casi accidental, como en rol de bombero. Scaloni no era un nombre tan conocido en su país pero estaba en el radar por obra y gracia de José Pekerman, con quien fue campeón del mundo Sub 20 en Malasia 97 y marcó dos goles (en el debut contra Hungría y Brasil en cuartos de final) y jugó un partido en el Mundial de Alemania, contra México, en octavos de final. Solo jugó 7 partidos con la selección mayor, pero se dio el lujo de debutar con Marcelo Bielsa y de estar en el campo el 17 de agosto de 2005, en Budapest, día en el que debutó su tocayo Lionel Messi.



Su carrera como jugador se desarrolló en Europa, fueron 17 temporadas en varios países antes de consolidarse en España donde conoció a su esposa y nacieron sus dos hijos Ian y Noah. Se graduó de entrenador en la Federación española y trabajó en las divisiones menores de Mallorca antes de coincidir con Jorge Sampaoli en Sevilla, donde era su analista.



Precisamente, al estar ya en la AFA, asumió el cargo de entrenador de manera interina cuando explotó la crisis entre su exjefe y el grupo, tras la eliminación de Rusia 2018, y a fuerza de resultados se fue consolidando.



Pasó de un salario de 500.000 euros a uno de 2,6 millones por eso, porque el novato fue aprendiendo sobre la marcha, apoyado siempre en sus escuderos y ex compañeros de Selección Aimar, Ayala y Samuel y confiado en que su trabajo daría el resultado que disfruta hoy.



"Yo era el primero que estaba preparado para perder", aseguró después del 1-2 ante Arabia Saudita. Esa capacidad para aterrizar la euforia que rodea a su pupilo Messi, el famoso, habla de su talante y define fielmente su carácter. 'Argentina contrató un ciclista', decían, cuando lo ratificaron en su cargo a pesar de su evidente falta de experiencia. Y sí. Fiel practicante de esta disciplina, empezó de gregario y ahora es el capo. Su historia se está escribiendo a fuerza de éxitos y títulos. La suya es la auténtica revancha del novato.