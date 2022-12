Mesurada celebración de Scaloni tras coronarse campeón en Qatar 2022

Lionel Scaloni se convirtió en el primer entrenador argentino en ganar la Copa América y el Mundial del Fútbol, en un ciclo de éxito al frente de la albiceleste. Una hazaña a la que se le suma el importante registro como el segundo técnico más joven en conquistar la Copa del Mundo, después de César Luis Menotti que lo hizo en 1978.



La 'Scaloneta' no decepcionó y puso el nombre de Sudamérica en lo más alto del podio, pese a ácidos comentarios previos al Mundial, como el del francés Kylian Mbappé, que criticó la Eliminatoria Sudamericana y la preparación de Argentina y Brasil para llegar a Qatar. Respondió a las críticas con resultados.

"No estaba en mis planes ser campeón del mundo, pero creo que somos justos vencedores", dijo el entrenador argentino luego de conquistar la Copa en Qatar 2022 de la mano de Lionel Messi y una camada de jóvenes figuras como Enzo Fernández y Julián Álvarez.



A Scaloni se le vio muy tranquilo esperando la tanda de penaltis, sentado en el banquillo aguardó por la definición, así tal cual lo hizo ante Países Bajos. No fue efusivo con ningún gol ni con la atajada del 'Dibu' Martínez.



Cuando Gonzalo Montiel convirtió el 4-2 que definió el título, el 'profe' respiró profundo y con los ojos inundados por lágrimas, se acercó a los jugadores franceses para felicitarlos, y de paso, buscó a Didier Deschamps para estrechar su mano. Todos se dirigían al camerino a llorar la derrota.



Después buscó uno a uno a sus jugadores y los estrechó en un emotivo abrazo, el más especial, con su líder, Lionel Messi.



En la entrevista con los medios oficiales, Scaloni no aguantó más y con su pequeño hijo en brazos, agradeció a sus padres por el apoyo y se desahogó llorando.



Luego de recibir su medalla de campeón, se ubicó en la parte más alta de la tarima para ver como un "padre orgulloso" a sus jugadores mientras alzaban el trofeo. Una sonrisa se dibujó en su rostro, con una mirada de ilusión, como si no diera crédito a lo que estaba pasando.