¿Messi le preocupa a Scaloni? Así habló el DT previo a México

El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, destacó que su equipo depende de sí mismo totalmente para lograr la clasificación para los octavos de final de Qatar 2022 y puntualizó que Leo Messi se encuentra en perfectas condiciones físicas y también anímicas.

"Messi está bien y más que nunca necesitamos de todos, de él y de sus compañeros. A nivel físico está bien y a nivel moral está bien. No hay ningún problema", subrayó el seleccionador que rechazó que los jugadores estén intranquilos.



"Es normal que un debutante sienta los típicos dolores de panza cuando se representa a una selección como la Argentina que es diferente al resto de las selecciones. No es lo mismo debutar en un mundial con la selección argentina que con otra. Leo está bien. Sabe que es un partido importante y los más jóvenes saben que las cartas están sobre la mesa y que todo depende todavía de nosotros", insistió Scaloni.



"La gente sabe lo que este grupo ha dado y lo que va a dar. Tenemos un partido importante y lo sabemos. Por suerte depende de nosotros. Vamos a dejar todo y hay que confiar porque un traspié no puede empañar el camino que llevamos recorrido", dijo Scaloni que reconoció que habrá algún cambio en el once contra México.



"Un partido se puede perder pero el tema es cómo te levantas. Yo como futbolista era así, mi mejor virtud es que siempre iba para adelante", recordó.



"México es muy buen equipo con una idea muy clara de juego. Tiene un fútbol ofensivo y un gran entrenador. Pero tenemos una forma de jugar y no la tenemos por qué negociar más allá de un golpe como el del otro día. Es un partido de fútbol con toda la responsabilidad de que hay un país entero que espera que nos salga bien. Este equipo va a dejar todo hasta el último minuto para dar vuelta a la situación inicial. Hay que jugar los partidos y demostrar que estamos bien", destacó.



"Ya pensamos en México, que es un partido diferente al de Arabia, aunque nosotros no vamos a cambiar nuestra manera de jugar. Hay que pasar página y pensar que tenemos que ganar. Los posibles cambios los vamos a terminar por definir en el entrenamiento que queda, pero la forma de jugar nuestra va a ser la misma", indicó Scaloni que no cree que México cambie su forma de jugar.



"No creo que México cambie su planteamiento. Más allá hay que sumar puntos. Hará falta cuatro o seis y no creo que la cambie por el resultado del partido anterior", dijo.



La derrota contra Arabia Saudí está superada. "Anímicamente, más allá del primer día que es el que afecta, la reacción es inmediata. Cuando recibes un golpe, dos o tres lo que hay que hacer es levantarse. Y este equipo se levanta. Vamos a buscar alternativas a nuestro juego, que haya alguna variante, lo decidiremos en este entrenamiento y definiremos el equipo pero con la misma forma de jugar".



EFE