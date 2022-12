Messi, histórico: el gran récord que consiguió en Instagram

Lionel Messi ya está en suelo argentino para celebrar con su gente el campeonato conseguido en Catar en una final complicada ante Francia que se terminó definiendo en penaltis.



Pues bien tras esta final, el jugador publicó en su Instagram una foto levantando la Copa del Mundo mientras es alzado por Sergio Agüero y en donde menciona que no se cree el haber sido campeón.



"CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer”, había comentado el astro argentino.



Este post en solo 24 horas escaló rápidamente en likes y mientras que ayer la publicación se convirtió en la más ‘likeada’ de un deportista en toda la historia este martes superó el récord de la imagen con más ‘me gusta’ en toda la red social.



El récord que era ostentado por la foto de un huevo la cual tenía 56 millones de ‘me gusta’ fue superado por la imagen consagratoria de Messi la cual actualmente ya suma 60.3 millones de ‘me gusta’.



De esta manera, la imagen del huevo ya no posee el récord el cual obtuvo en 2019 cuando se subió a la plataforma con tal de arrebatarle la marca de la publicación más vista a Kylie Jenner.