Messi en Mundial 2026: Scaloni no cierra las puertas al 10 argentino

Lionel Messi dijo que la final de Qatar 2022 era su último partido en la historia de los Mundiales de la FIFA. El ‘10’ de Argentina llegó a 26 juegos y es el futbolista con más partidos en las Copas del Mundo; además se fue campeón del mundo y ahora muchos esperan saber qué hará en los años que le quedan de carrera.



Sin embargo, el técnico Lionel Scaloni guarda la esperanza de que Messi no haya jugado su último partido en Copas del Mundo, y le abrió la puerta a la posibilidad de estar en el Mundial de 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México.



Las declaraciones del técnico de la selección Argentina ilusionan con ver a Messi defendiendo el título en cuatro años.



“Por lo pronto, creo que habría que guardarle un lugar para el próximo Mundial. Si son 26... ¿Qué más da? Puede tener la ‘10’ guardada si desea seguir jugando. Creo que se ganó el derecho de poder elegir qué hacer con su carrera futbolística y con la Selección Argentina”, dijo Scaloni.



Para el DT, Messi “no tiene ninguna cuenta pendiente -si es que la tenía, que para mí nunca la tuvo-, la verdad que es un placer haberlo entrenado a él y a sus compañeros”.



Y comentó sobre la influencia de Messi en el seleccionado argentino: “Lo que él transmite a sus compañeros yo no lo he visto nunca. No he visto nunca que una persona sea tan influyente con sus compañeros. Eso está buenísimo”.