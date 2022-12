Confesión de Messi en Twitch de 'Kun' Agüero estremece a sus fanáticos

Los directos de Sergio Agüero en Twitch suelen hacerse virales, pero el de este miércoles fue muy especial. El exfutbolista se conectó con sus amigos de la Selección Argentina, quienes hasta hace muy poco fueron sus compañeros.



Cabe recordar que el 'Kun' tuvo que retirarse de las canchas hace casi un año por un problema de salud que afectó su corazón. El 15 de diciembre de 2021 hizo el anuncio cuando jugaba para el FC Barcelona. Su última conquista fue la Copa América vestido de albiceleste.



Desde la concentración en Doha y cuando se alistan para el duelo de cuartos de final ante Países Bajos, Lionel Messi, Alejandro 'Papu' Gómez y Rodrigo de Paul, entre otros integrantes del equipo nacional, compartieron con Agüero en Twitch. Un directo que conectó a más de 200 mil seguidores.



En medio de la charla, que abordó desde temas serios hasta una que otra jocosidad, Lionel Messi hizo una confesión que los seguidores de Argentina no tardaron en hacer viral a través de las redes sociales. Y fue el momento en el que Messi, con quien 'Kun' compartió habitación por tantos años, le dijo que estaban en la habitación de ambos.



"Escuchá, ¿dónde están, en la pieza?", les preguntó Agüero, a lo que Messi le respondió: "en nuestra pieza estamos". 'Kun' le replicó diciendo: "¿en nuestra? no me invitaste nunca a dormir", así que el '10' no dudó en reprocharle que sí lo hizo: "sos mentiroso porque te dije".



Al exdelantero no le quedó de otra que confesar que Messi sí lo había invitado a dormir juntos en la concentración. "Es verdad, me dijiste, lo que pasa es que acá estaba Benja", haciendo referencia al hijo que tiene con Gianinna Maradona, hija de la leyenda argentina.

"NUESTRA PIEZA":

Por un comentario de Lionel Messi a Sergio Agüero pic.twitter.com/a7HotimjyE — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 7, 2022

Los hinchas de Argentina no tardaron en hacer tendencia aquel fragmento del directo en Twitch. Con el corazón arrugado recordaron la buena relación entre Messi y Agüero durante tantos años en la Selección. Desde que empezaron en divisiones menores, ambos se pedían siempre para compartir habitación en las concentraciones, y así fue hasta el retiro del 'Kun'.