¿De Bruyne se bajó del bus en Qatar? Declaración desconcierta a Europa

Bélgica sufrió en su estrenó ante Canadá, aunque consiguió ganar con lo justo y el gol de Michy Batshuayi. Sin embargo, quedó en deuda con su fútbol.



A propósito de las posibilidades que tienen los belgas de avanzar a la final, Kevin De Bruyne se sinceró. Sus declaraciones estallaron en Europa a un día de su segunda salida, que será este domingo.



Justamente, cuando Bélgica se prepara para el partido frente a Marruecos, el diario británico The Guardian publicó una entrevista con el jugador del Manchester City, con el que hablaron antes de que se marchara a Catar con la selección. Palabras que hacen eco.

De Bruyne no titubeó cuando le preguntaron sobre las opciones reales de Bélgica para llegar a la final. "No hay posibilidad, somos demasiado viejos. Creo que nuestra oportunidad era 2018. Tenemos un buen equipo, pero está envejeciendo. Perdimos algunos jugadores claves".



Kevin continuó diciendo que Bélgica tiene "algunos nuevos buenos jugadores", pero insistió en que "no están al nivel de otros que estaban en 2018", y confesó que se ven como "extraños". Unas declaraciones que no tardaron en hacer eco, especialmente en su país.



Si bien, el jugador de 31 años atraviesa su mejor momento deportivo, no cree que Bélgica consiga llegar a la final del Mundial. Pese a ello, reconoce "quiero ser el mejor" y sabe que avanzar en la Copa del Mundo le ayudará en su propósito. Pese a ello, no se dejó ver muy positivo.



Kevin De Bruyne insistió en que él y otros de los que hacen parte de esa 'generación dorada' ya están viejos y no tienen la misma vitalidad del pasado mundial. Habla seguramente de Toby Alderweireld y Axel Witsel, ambos de 33 años, y del gran referente, Eden Hazard, de 31.



"Soy completamente capaz de hacer lo que necesito hacer, pero siento la diferencia en comparación con hace ocho años. Necesito más tratamientos, más descanso”, confesó el belga que junto a sus demás compañeros 'veteranos' disputó los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, este último, acabando en el tercer lugar.