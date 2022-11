Karim Benzema y una triste estadística: la maldición con los mundiales

Algo que apareció en los últimos días y que tomó mucha fuerza para el Mundial de Catar era que Karim Benzema estaba sufriendo por problemas musculares, un tema que venía desde el Real Madrid en donde, tras ganarse el premio al mejor jugador del mundo en París, Francia, no pudo ser consistente en su estado físico. Al contrario, solo estuvo en dos compromisos, uno liguero y otro de Champions League.

Sin embargo, se creía que los problemas musculares no iban a incidir directamente con su actuación en el Mundial de Catar 2022. De hecho, les ganó a los rumores con sesiones de entrenamiento a la par del grupo y posteriormente, ejercitándose en solitario en el gimnasio. Infortunadamente, se conoció lo que nadie quería oír: una nueva baja en Francia. Didier Deschamps sufrió la ausencia de Paul Pogba, N’Golo Kanté, Christopher Nkunku, y ad-portas del debut, también la de Benzema.



Tras de que Francia aqueja la maldición del campeón del mundo, ahora vive un calvario con tantas lesiones, y más aún cuando se trata de Karim Benzema. Infortunadamente, las cosas para el franco argelino no se han dado de la mejor manera en los Mundiales, pues el jugador del Real Madrid, que debutó con los ‘Bleus’ en el 2007, se perdió el certamen mundialista del 2010 cuando Raymond Domenech llegó al banquillo.



La razón, nunca se sabrá, pero por esa época ya estaban saliendo a la luz los problemas que tuvo con Mathieu Valbuena, aunque Raymond Domenech le bajó el dedo a esa posibilidad de su ausencia, pues dijo que no lo convocó por una mala temporada que tuvo con el Real Madrid. En 2014, el ahora, mejor jugador del mundo tuvo revancha y estuvo presente en Brasil, pero no contó con la fortuna deseada eliminado en cuartos de final por Alemania.



Luego, pegó fuerte la polémica que tuvo con Mathieu Valbuena y se confirmó el veto señalado por acosos sexuales que lo privaron de estar en el Mundial de Rusia en 2018, y ahora, cuando todo ya estaba resuelto y cuando se perfilaba para acompañar y ser el mejor socio de Kylian Mbappé, no podrá estar en la Copa del Mundo de Catar por un golpe en el cuádriceps del muslo izquierdo que lo sacará del certamen mundialista.



Sin duda alguna, es un durísimo golpe para Francia, pero no solo para el combinado nacional dirigido por Didier Deschamps, sino para el mismo Karim Benzema que en sus declaraciones dijo que prefería que hubiera un compañero que pudiera aprovechar la oportunidad. Este iba a ser el segundo Mundial para Karim después del de 2014 cuando el francés anotó tres tantos en fase de grupos antes de caer eliminado en cuartos de final por Alemania.



Sumado a lo anterior, resulta curioso que los ganadores de los Balones de Oro en los últimos años nunca se perdieron la Copa del Mundo. Por lesión, Karim Benzema no estará y se rompe una racha positiva para los ganadores al premio del mejor jugador. La última vez que no hubo ganadores del galardón fue en 1978 cuando el danés, Allan Simonsen no estuvo porque Dinamarca no clasificó al certamen con sede en Argentina. Benzema se despedirá con tristeza de Francia, pues será difícil que llegue con 37 años a la cita orbital del 2026.