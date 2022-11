El vuelo de la tristeza: Karim Benzema deja a Francia y a Catar

El delantero francés Karim Benzema abandonó a primera hora de la mañana de este domingo Catar con destino a Madrid, tras haberse visto obligado a darse de baja del Mundial por una lesión muscular.

El jugador tomó el vuelo QU149 de la compañía Qatar Airways a las 8.08 horas del emirato (5.08 GMT) que debe aterrizar en la capital española a las 13.33 hora local (14.33 GMT), según informa la edición digital del diario L'Équipe.



El día que regresó a los entrenamientos colectivos, tras sufrir molestias en la pierna izquierda, el jugador sufrió un desgarro a la altura del cuádriceps de esa misma pierna, lo que le impedirá disputar su segundo Mundial, tras haberlo hecho en el de Brasil.



"En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo, como siempre he hecho, así que la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a hacer un gran Mundial", escribió, de madrugada, el jugador en las redes sociales.



La resonancia magnética a la que fue sometido reveló un desgarro en el cuádriceps izquierdo que precisa de un tiempo de convalecencia de tres semanas, según el comunicado emitido anoche por la Federación Francesa de Fútbol (FFF).



El seleccionador, Didier Deschamps, que lamentó la baja del reciente Balón de Oro, tiene de plazo hasta mañana, víspera de su debut frente a Australia, para convocar a un nuevo jugador que ocupe el puesto del madridista, si así lo desea, o afrontar la aventura catarí con 25 unidades. Wissam Ben Yedder, aparece como el favorito, por su amplia experiencia internacional, pero entre los posibles nombres figuran Anthony Martial, Moussa Diaby o el jugador del Atlético de Madrid Thomas Lemar.



