Benzema se despide de Qatar 2022 con un emotivo mensaje por Francia

Golpe para Francia por la salida de Karim Benzema de la convocatoria del seleccionado galo, que competirá en el Mundial de Qatar 2022.



Este sábado se hizo oficial su salida debido a una lesión por un golpe en el cuádriceps del muslo izquierdo, que lo obligó a renunciar al sueño de volver a jugar una Copa del Mundo, pues su último partido en el certamen fue en 2014.



En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo​

Benzema reaccionó con mucha tristeza en sus redes sociales, pero dejó un emotivo mensaje para la afición francesa, explicando los motivos de su salida, pues tuvo que “pensar en el equipo, como siempre he hecho”.



En su cuenta de Instagram, Karim se expresó: “En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo, como siempre he hecho, así que la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a tener un gran mundial. Gracias por todos sus mensajes de apoyo. ¡Allez les bleus!”.