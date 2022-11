Juan Pablo Vargas con el corazón y la mente en Millos: lindo mensaje

Costa Rica del técnico colombiano Luis Fernando Suárez se quedó de manera sorpresiva con el duelo contra Japón por un marcador de 1-0 donde Fuller fue la gran figura al anotar el único tanto del compromiso.



Esa victoria significó un respiro para los ticos y así seguir con vida en el Mundial, aunque todavía hay jugadores que no han podido sumar minutos en la cita orbital y uno de ellos es Juan Pablo Vargas, el flamante defensor de Millonarios que aún no tiene oportunidad de jugar.



Por ello, una vez terminó el partido entre Costa Rica y Japón, Juan Pablo Vargas habló con los medios de comunicación en conferencia de prensa, donde le preguntaron sobre la victoria, pero también de Millonarios, pues los de Gamero se encuentran en fases definitivas y al ver la poca actividad en Qatar, surgió la inquietud.



Sin embargo, el defensor explicó que ha estado pendiente de Millonarios, aunque la diferencia horaria lo ha afectado un poco debido a que la Liga BetPlay se está jugando en horas de la noche, aunque resaltó que sea como sea lo sigue, pues es un equipo que ha ingresado en su corazón.



"He seguido a Millonarios en todos los partidos, a pesar de que son muy tarde y uno necesite descansar para competir acá, siempre estoy pendiente, hablo con los compañeros, les pregunto qué ha pasado. Vivo el torneo de Colombia como lo tengo que vivir, como si estuviera allá en Colombia", afirmó Juan Pablo Vargas.



Juan Pablo Vargas, con la mente puesta en Costa Rica 🇨🇷 pero también con su corazón con Millonarios Ⓜ️⚽️ pic.twitter.com/IX1r19qpsT — Gianmarco Sotelo (@GianmarcoSotelo) November 27, 2022

Igualmente, se refirió a la posibilidad de jugar en el Mundial, pues es uno de los pocos que ha sido tenido en cuenta por Luis Fernando Suárez en la titular, pero el defensor es consciente de la situación actual donde tenían que ganar para seguir con vida en la competencia.



"A lo largo de mi carrera me he caracterizado por prepararme en los momentos en los que se me requiera, creo que eso es base fundamental de un deportista”, finalizó el defensor tico con respecto a sus oportunidades en el Mundial.



El próximo reto de Costa Rica y Juan Pablo Vargas para lograr clasificar será contra la poderosa Alemania el 27 de noviembre, donde esperan dar la sorpresa frente a los teutones.