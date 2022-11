Bienvenidos al futuro: jóvenes que brillan con luz propia en Catar

El futuro es hoy. Nadie nunca lo dijo... pero todos los que lo están pensando, tras ver los partidos de estreno de las 32 selecciones que compiten en el Mundial de Catar, ahora sí que tienen razón.

La atención ha ido migrando poco a poco de los Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar y hasta Mbappé, a los Musiala, Pedri, Gavi o Bellingham, los chicos nacidos en este siglo que se roban el show y que con su talento pasan por encima de sus propios ídolos a fuerza de juventud.



Estos son los jóvenes más destacados en el inicio de la Copa Mundo 2022:



Pedri

España- 19 años

"Me voy a traer a ese Pedri a que me enseñe a jugar fútbol", decía nada menos que Carlos 'Pibe' Valderrama tras ver la exhibición de España en el 7-0 contra Costa Rica. Muchos están en ese bando de admiradores del chico que lideró el mejor debut en la historia de su país, que le costó 10 millones de euros al FC Barcelona hace tres años y hoy, sobre la base de los 100 millones de cotización en Transfermarkt, ya es el quinto mejor valorado del mundo.



Gavi

España- 18 años

El chico, nueva joya del FC Barcelona, anotó el quinto gol en el 7-0 español contra Costa Rica y se metió en la historia: no solo es el jugador español más joven en jugar un Mundial, sino el tercer goleador más joven de la historia de la Copa del Mundo. Con 18 años y 110 días solo lo superan Pelé (17 años y 249 días) y el mexicano Manuel Rosas, (18 años y 93 días). Su valor en Transfermarkt es de 90 millones de euros y su cláusula de rescisión es de 100 palos.



Jude Bellingham

Inglaterra- 19 años

Otra selección que tiene una joya en Catar es Inglaterra. Se trata del mediocampista de Borussia Dortmund y muy pronto, según rumores de mercado, una transferencia récord. Los británicos se estrenaron con un 6-2 contra Irán y fue Bellingham quien marcó la ruta con el primer gol al minuto 35. Se dice que Real Madrid, Liverpool y Manchester City luchan por su fichaje y, según el CIES, es el jugador más caro del mundo con una proyección de transferencia de 202 millones de euros.



Jamal Musiala

Alemania- 19 años

El mediapunta del Bayern de Múnich sufrió un palazo en el debut en Catar con la derrota 2-1 contra Japón, pero vale decir que fue de los pocos rescatables. Ya está en el equipo que todos anhelan en su país y es difícil pensar que lo ficharon en 2019 del Chelsea por apenas 200.000 euros y ahora, según Transfermarkt, vale 100 millones de euros. En 29 partidos con Bayern y con Alemania suma 12 goles y 11 asistencias.