Laporta sentenció a Araujo: ‘No estará el resto del Mundial’

Uruguay se prepara para empezar a definir su clasificación al Mundial y tiene la obligación de ganar los duelos restantes que le quedan, sin embargo, aún no podrá contar con Ronald Araujo, quien sigue sin recuperarse de su lesión.



Con respecto al tema Araujo, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta aseguró que sigue teniendo miedo por el estado de salud de su jugador, pero dijo estar pendiente de su evolución, llegando a la conclusión de que probablemente no pueda jugar con resta de Mundial para Uruguay.





“Queremos que no recaiga. hay un mínimo riesgo, lo mejor es que no juegue, él es consciente de esta situación. Además, no jugará contra Ghana, no estará el resto del Mundial y solo acompañará al equipo, pero difícilmente podrá jugar”, confirmó Laporta.





🔥 𝑶𝑱𝑶 | LAPORTA sobre ARAÚJO:



🇺🇾 “Nos preocupa MUCHO que se fuerce en #Catar2022”.



❌ “Difícilmente podrá jugar”.



De igual manera, durante la conferencia de prensa que ofreció, también rescató lo que ha hecho España en el Mundial tras empate con Alemania y rescató el trabajo con los jugadores del Barcelona.



“Lo que está pasando en la selección española es consecuencia del buen trabajo de Xavi. Luis Enrique ha estado muy acertado, haciendo un bloque de jugadores, mayoritariamente de nuestro club”, recalcó el dirigente.



De momento, mientras el Mundial avanza, la situación de Araujo sigue siendo incógnita, debido a que no se sabe hasta cuándo estará lesionado, pero para su cuidado Laporta envió parte del cuerpo médico de Barcelona a concentración de Uruguay para valorar constantemente la evolución del jugador.