Croacia se clasificó en penaltis: definición de infarto contra Japón

Japón y Croacia definieron este lunes al quinto clasificado a cuartos de final del Mundial Qatar 2022, después de confirmarse la presencia de Países Bajos, Argentina, Francia e Inglaterra.



Después de igualar en los 90', con goles de Maeda y Perisic, la definición se extendió al extra tiempo y luego a los penaltis. Primer partido de octavos que se define por esta vía. En la tanda desde los 10 pasos, Croacia ganó 1-3, con Dominik Livaković figura.



Ahora, solo resta conocer su rival en los cuartos de final, que definirán Brasil y Corea del Sur, luego de las 2:00 pm.

Croacia, con un fútbol pausado y cauteloso, intentó acercarse a predios de Shuichi Gonda, en los primeros minutos. Las acciones ofensivas pasaron por los pies de Luka Modric, Mateo Kovacic e Ivan Perisic, obligando a Japón a replegarse. A los asiáticos no les quedaba otro remedio que recuperar y aproximarse con juego por bandas.



Josko Gvardiol, a los 24 minutos, tuvo una buena posibilidad, luego de capturar un rebote cerca al área y sacar un remate frontal. La pelota salió desviada sobre el travesaño. Otra buena acción de gol llegó con Ivan Perisic. Pelota larga que aterrizó sobre banda izquierda, Takehiro Tomiyasu se equivocó en el control, el croata disparó al arco y el arquero Shuichi Gonda rechazó. La pelota quedó viva en el área, pero con todo y el nerviosismo, Gonda la aseguró abajo.



Con el pasar de los minutos, Japón empezó a ganar terreno y se tomó confianza. Ya no lucía acorralado. Movilidad y juego por banda izquierda, que le generó más de un dolor de cabeza a Croacia. Después de los 40', Junya Ito probó los reflejos de Dominik Livakovic, por primera vez en el partido. El arquero la sacó al córner.



Minutos más tarde, con un Japón instalado en predio rival, se gestó otra buena opción. Jugada colectiva que Daichi Kamada intentó finalizar, pero terminó mandándola a la tribuna. Los asiáticos vivían su mejor momento en el partido.



Lo que no pudo evitar Croacia fue el gol de Daizen Maeda, cuando transcurría el minuto 43. Jugada preparada que salió a la perfección. Saque de esquina que se cobró en corto y centro templado de Ritsu Doan, que terminó en el fondo de la red, después del pase de Maya Yoshida para Maeda. Aprovecharon el desorden en el área y zurda conectó el delantero del Celtic.



Al primer minuto del segundo tiempo, Japón ya inquietaba en predios de Livakovic. La buena noticia para los europeos fue consiguieron aguantar el "chaparrón" y sobre los 55', con un perfecto cabezazo de Perisic, consiguieron igualar el marcador. Todo se dio tras una serie de toques, merodeando el área, y después de un gran centro de Dejan Lovren, el hombre del Tottenham le ganó en el salto a Ito y la mandó al fondo.



Los japonenses intentaron salir del ahogo y aceleraron en busca del arco de Livakovic, a quien le volvieron a dar trabajo. Dos buenas intervenciones mantuvieron el 1-1. La respuesta de Croacia fue inmediata y con Modric, a los 63', el que brilló bajo los palos fue Gonda. Impresionante estirada y desvío con mano cambiada, para evitar el segundo.



Ni Japón ni Croacia quisieron arriesgar en los minutos finales y prolongaron la definición al extratiempo. Los asiáticos se replegaron, pero los europeos tampoco hacían mayor desgaste. Japón se animó, recuperó y salió en velocidad, para sorprender a Livakovic con un disparo frontal de Kaoru Mitoma. Magistral atajada que mantuvo la igualdad.



En el segundo tiempo extra, la intención de los japoneses fue clara. Elaboraron y se acercaron, pero nadie se atrevió a rematar al arco. Los croatas, encerrados en propio campo, se defendieron con todo lo que tenían. Al mantenerse el marcador, los penaltis se encargaron de entregar clasificado.



Japón ganó el sorteo y empezó pateando. Livakovic le atajó el primer cobro a Minamino. Nikola Vlasic adelantó a Croacia y el arquero le atajó a Mitoma. Los europeos se pusieron 2-1 con gol de Marcelo Brozovic. Japón se ilusionó con gol de Takuma Asano y tras el palazo de Marko Livaja, el suspenso se apoderó de todos en el estadio. El arquero le atajó a Maya Yoshida y Mario Pasalic se encargó de darle la clasificación a Croacia.



Livakovic llegó a 17 cobros de penaltis atajados en toda su carrera, los primeros tres con selección y en pleno mundial. Sin duda, gran figura en la clasificación.



Cabe recordar que desde lo cuartos de final del Mundial de Rusia, cuando Croacia despachó a la anfitriona por 4-3, no se definía un clasificado en la tanda de penaltis. Los croatas lo volvieron a hacer.