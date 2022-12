Inglaterra arrolla a Senegal y se cita con Francia en final anticipada

'Es mejor ser rico que pobre', decía Pambelé. Y sí. Es mejor tener mucho, mucho en la nevera y saber que nunca habrá hambre. Así como cuando Southgate abre la nevera y encuentra una enorme cantidad de posibilidades para resolver casi cualquier problema. Casi, porque todavía no sabe si le alcanzará para dejar en el camino a un campeón del mundo.

Inglaterra supo esperar y cuando encontró una puerta se coló sin pedir permiso e hizo todos los daños que quiso. Pasó muy por encima de una Senegal que soñó con el batacazo y se comió una goleada 3-0 que casi es corta para el dominio abrumador de su oponente. Sí, de aquí en más había que tener un Sadio Mané. Y no se pudo.



Y en cambio Inglaterra tiene tantas y tan buenas opciones que es una aplanadora de ilusiones en el Mundial de Catar.



Pasaba poco en la primera media hora y era todo para Senegal, que mezclaba una inteligente estrategia de marca para aislar a los talentosos con sustos en el arco rival, como el de Sarr y el remate que con el brazo firme sacó Pickford a los 31.



La posesión británica era del 70 por ciento pero, salvo un tímido cabezazo de Stone, nada había por contar. ¿La pelota para qué? Mejo aún ¿Para quién?¡Para los que saben! Foden en el taco era una invitación que le acetaba Kane con otra sutileza, Bellingham en su aceleración era un desplante y su centro a Henderson, que siempre acompañó la jugada, era casi un acto de justicia con quienes no saldrán siempre en las portadas pero cómo son de indispensables



Y era lo que necesitaban los ingleses para sacarse el corsé y soltarse a jugar. La banda se inspiraba en otra proyección en velocidad del imparable Bellingham que abría la pelota a Foden, toque de primera a un libre Kane y definición de goleador para el 2-0. La resistencia de Senegal caía a fuerza de talento y paciencia, en dosis iguales.



Para el complemento no querían líos los británicos: nuevo arrancón de Foden, pase al medio y ahí Saka para coronar la goleada, la de la tranquilidad.



Después Southgate no podía quedarse con los juegos pirotécnicos listos y ponía en el campo a Grealish y a Rashford y a Mount (qué banda), pero la terea estaba hecha y la clasificación a cuartos de final firmada.

Allá, en la otra orilla, espera la temible Francia. ¿Una final adelantada? Es el premio por hacerlo todo bien en un Mundial.