Mundial de Clubes cada 4 años y con 32 equipos: Infantino no descansa

A pocos días del final del Mundial de Catar, la FIFA saca pecho: se enorgullece de un certamen que enfrentó toda clase de críticas, que soportó denuncias de violación a los derechos y las libertades individuales y hasta reconoció la muerte de trabajadores en la construcción de los estadios. Al final, desde la organización no hubo quejas en la realización del evento, pero el primer Mundial del mundo árabe fue y será por un buen tiempo un foco de polémica.

Sin embargo, la FIFA siente que, a pesa de tantos cuestionamientos, ganó fuerza para imponer sus decisiones y ampliar, como ha venido anunciando, su base de equipos participantes en las distintas competencias.



Gianni Infantino, presidente de la institución, anunció orgullosamente que una competencia más ampliará su base de participantes, como ya lo hizo el Mundial de 2026, que tendrá 48 equipos.



"Lo que nosotros hemos decidido es que habrá una Copa Mundial de Clubes con 32 equipos que se disputará cada cuatro años, la primera edición será en 2025 en verano, en esa ventana era la Copa Confederaciones, durará más porque serán más equipos y los mejores equipos del mundo. En cuanto al país anfitrión se va a decidir, eso decidió el Consejo", dijo el directivo en rueda de prensa en Doha. No serán 7 campeones de confederación sino 32 y con el actual formato del Mundial de selecciones. Más partidos, más dinero. Es simple.



Sobre la idea del Mundial de 48 equipos que tanto se ha criticado, simplemente comentó: "el poder del fútbol está ahí. Estamos convencidos del impacto absoluto del fútbol en Norteamérica, de su crecimiento. Habrá más partidos, más volumen en todo lo que rodea a la Copa del Mundo. Esperamos que viajen cinco o seis millones de aficionados a los tres países organizadores. Estamos totalmente convencidos del éxito del torneo. Después de ver el éxito de esta fase de grupos con grupos de cuatro equipos tenemos que revisar el formato para ver si mantenemos el formato de tres para 2026 o mantenemos este, tan apasionante, de cuatro. Siempre estamos abiertos a mejorar. FIFA comparte todos los ingresos y riquezas, que se redistribuye en el fútbol y en otras actividades. Está en nuestras cuentas. Ya hemos ido hablando sobre ello y hemos publicado sobre ello. Sobre los 16 grupos de tres o 12 grupos de cuatro para el Mundial de 2026, tenemos que ver cuál es el mejor".



Brevemente se refirió Infantino a la Copa América de 2024: "Dejamos lugar para la Copa América porque éramos conscientes de la salud de los jugadores, eso me da la oportunidad que esta nueva Copa Mundial de Clubes no se incluye en los 11 millones, al final del ciclo de cuatro años los ingresos serán más altos porque habrá más futbol en el mundo".



A pesar de tantas críticas, para el dirigente el Mundial de Catar es casi perfecto: "los qataríes y saudíes han acogido a muchos aficionados de todo el mundo y se han preparado a sí mismos para dar la bienvenida al mundo. Han abierto sus hogares y su país para dar la bienvenida al mundo. Ese es el legado. Han descubierto que lo que se pensaba y lo que se decía no es cierto. Se puede compartir tiempo y pasarlo bien. Conocer los unos a los otros mejor".



¿Muertos en la construcción de los estadios? "Cada muerto es una tragedia para todos. Una muerte siempre es una desgracia. Las cifras sobre los trabajadores en la construcción de los estadios no son reales. Cuando hablemos de cifras debemos ser muy precisos para evitar generar una imagen de algo que en realidad es otra cosa. Hay que prestar la atención en cómo presentamos esas cifras. Cualquier persona que fallezca es una tragedia y lo que podamos hacer para proteger y mejorar la salud de los trabajadores lo hemos hecho", dijo.