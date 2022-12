Habla el agredido por Eto'o: anuncia demanda y espera castigo de FIFA

Samuel Eto'o se presentó al Mundial de Catar 2022 en su calidad de presidente de la Federación de Fútbol de Camerún, que no pudo clasificarse a los octavos de final en el grupo G, que comandaron Brasil y Suiza.

Al parecer el dolor por ese amargo final de la aventura en Catar no le ha pasado pues se le vio muy violento después.



El exjugador fue abordado por varios aficionados que lo reconocieron a la salida del estadio en el que Brasil derrotó 4-1 a Corea del Sur por lo octavos de final. Hasta ahí todo normal. Él, con visible molestia, se tomó algunas fotos, pero de repente arremetió conta alguien que lo grababa.



No se aprecia insulto o provocación alguna de parte del presunto aficionado, quien no tenía escarapelas o identificación visible. Un hombre intenta arrebatarle la cámara y cuando él se esta defendiendo aparece Eto'o y le da una patada entre el pecho y la cabeza. Así fue la violenta agresión:

👊 Agresión de Samuel Eto'o a un aficionado a la salida del partido entre Brasil y Corea



📹 @LaOpinionLA



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/yZTmdD16o3 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 6, 2022

Habló el agredido



El agredido por Eto'o es un Youtuber que se acercó para tomar un video para sus redes sociales y terminó golpeado por el exjugador y personas de su entorno.



En sus redes sociales mostró la evidencia de los golpes que sufrió y dijo que quien lo agredió le dañó su cámara. Su intención es demandar al presidente de la federación camerunesa, según dijo.





Eto'o es embajador de la FIFA además de presidente de la federación de su país. Se espera una aclaración oficial y una postura oficial por una acto bochornoso que ha sido registrado por toda la prensa internacional presente en la Copa Mundo.