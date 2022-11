Iker Casillas no apuesta por España: dio sus favoritas en Qatar

Iker Casillas habló de todo previo al Mundial de Qatar, que se inicia este domingo con el duelo entre la anfitriona y Ecuador. La roja, con la que alzó la copa en Sudáfrica 2010, se estrenará frente a Costa Rica el miércoles.



Este sábado dialogó con Win Sports en Doha y entregó a sus dos favoritas a conquistar Qatar. Sorpresivamente, la Selección de España no es ninguna de ellas, aunque sí dejó claro que dependiendo de los cruces en las fase definitivas podría avanzar hasta la final.

Luis Enrique y la selección de España



"Me gusta lo que hace Luis Enrique, es una manera de adaptarse a las nuevas tecnologías y al mundo de las redes sociales, lo que genera más cercanía. Él siempre ha sido así, le gusta innovar. Incluso cuando jugaba tenía un temperamento fuerte, pero a mí me parece que sigue siendo igual de directo y claro. Si consigue ganar otra estrella mucho mejor. Ha decidido que estos 26 van a representarnos y tenemos que ir a muerte con él".



"Yo sin considerar a España como clara favorita, veo que si puede llegar a las finales y ganarla. En los últimos años, tanto en la Eurocopa como en la Liga de Naciones creo que España ha respondido bien. Luis Enrique ha metido un cambio de generación bastante bueno. Tampoco podría decir cuál es el tope, porque puede optar también, pero depende de los cruces. Si le toca a Brasil en cuartos, lo puede echar fuera".



Sus favoritos a ganar el Mundial 2022



"Favoritos tengo dos, Brasil y Francia. Son los equipos que veo más formados, compactados y fuertes, pero eso no quita que Bélgica, España o Alemania puedan llegar a la final y ganarla. El fútbol que vamos a ver, estoy deseando que empiece ya para ver ese contraste de jugar de día o de noche, con calor así se tengan aires acondicionados. Para uno como jugador de fútbol no es lo mismo jugar a una hora que a la otra".



Cristiano Ronaldo y Lionel Messi



"Los dos jugadores con más referencia en los últimos 15 años, Cristiano y Messi, estamos ante la posibilidad que sea su último mundial, pero es ley de vida. Para los dos será distinto porque es la última oportunidad que tienen para conseguir ese sueño de todo jugador. También ha más adversarios y todos desean esta Copa del Mundo. Ser un jugador tan importante y tan referente como han sido ellos, tener esto en el palmarés es el nivel definitivo".