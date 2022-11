Gündogan armó polémica en Alemania: frase que culpa a sus compañeros

Alemania sufrió un batacazo histórico tras su derrota sorpresiva ante Japón por marcador de 2-1, donde los nipones fueron superiores en el segundo tiempo y remontaron un partido que pintaba mal para los asiáticos, pero con trabajo lograron convencerse de que se podía, sumando tres puntos históricos.



Sin embargo, tras el mal resultado, en Alemania no perdonan esta derrota contra un equipo en el papel inferior, donde históricamente los teutones siempre son favoritos a pelear en los mundiales, aunque hubo algunos jugadores como Ikay Gündogan que no aceptaron la derrota y culpó a sus compañeros por el oso mundial.



"Puede ser que les facilitamos la situación a Japón. Eso no puede suceder en un Mundial. Hubo un poco de falta de convicción con la pelota desde atrás, para sostener el balón con movimientos y ofreciéndonos. Sentí que no todos mis compañeros querían realmente el balón”, dijo contundente Ikay Gündogan.

😳 El comentario de Gundogan tras la derrota de Alemania ante Japón en #CatarEnDIRECTV. pic.twitter.com/MFXCiqqUD1 — DSports (@DSports) November 23, 2022

Igualmente, el volante del Manchester City y único autor del gol alemán por la vía del penalti, continuó con sus polémicas declaraciones, donde no soportó que a su selección le anotaran tan rápido por errores de los que estaban en campo.



“La forma en que nos convirtieron en ocho minutos fue demasiado fácil. Especialmente el segundo gol ya que no sé si alguna vez se marcó un gol más fácil en una Copa del Mundo”, resaltó Gündogan.





Las declaraciones de Gundogan llegaron a los oídos del técnico de Alemania, Hans Dieter Flick, pero el entrenador no le dio trascendencia a sus polémicas declaraciones, pues es su pensamiento y lo importante es que todo el seleccionado saqué las conclusiones correspondientes de lo que se hizo bien o mal contra Japón.



“Es bienvenido que lo diga. Pero para mí es importante que el equipo saque las conclusiones correctas”, finalizó el técnico Flick de Alemania en conferencia de prensa.



Ahora, el próximo reto de Alemania será España, quien viene de golear 7-0 a Costa Rica y deberán ganarle a los de Luis Enrique para no ahogar una crisis y eliminación temprana de los teutones en el Mundial de Qatar 2022.