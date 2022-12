Hermano de periodista fallecido en Catar asegura que lo asesinaron

En las últimas horas se dio a conocer que el reconocido periodista deportivo, Grant Wahl falleció en Catar durante el juego entre Argentina y Países Bajos, según dio a conocer la US Soccer en un comunicado.



“Toda la familia de US Soccer está desconsolada al saber que hemos perdido a Grant Wahl. Grant hizo del fútbol el trabajo de su vida, y estamos devastados porque él y su brillante escritura ya no estarán con nosotros”, informaron en la misiva.



Aunque la Federación de Fútbol de ese país no dio más detalles de lo sucedido, el medio ‘The New York Times’ reportó que el periodista estaba en la tribuna cuando de repente se sintió mal y colapsó en plena tribuna del estadio de Lusail.

De igual forma, el medio indicó que el reportero no estaba durmiendo bien y tenía mucho estrés por el duro cubrimiento que venía haciendo en días pasados.



Sin embargo, el hermano del periodista, Eric Wahl, en un vídeo en Instagram, sospecha que su hermano fue asesinado: “No creo que mi hermano haya muerto. Creo que lo mataron”.



Según Eric, Grant estaba sano, pero que recibió amenazas de muerte por vestir una camiseta arcoíris que alude a la comunidad LGBTI en el inicio del Mundial de Catar 2022.



El incidente al que se refiere el hermano de Wahl ocurrió el 21 de noviembre, cuando a Grant le negaron la entrada al duelo entre EE. UU y Gales y lo detuvieron por 25 minutos por llevar la camiseta.



Los guardias de seguridad se negaron a dejarme entrar y me detuvieron durante 25 minutos. y con enojo exigió que me quitara la camiseta. ‘Tienes que cambiarte la camisa’, me dijo un guardia. ‘No está permitido’", había comentado Grant en su momento.