Harry Kane al no poder usar brazalete LGTBI: ‘Estoy decepcionado’

El Mundial de Qatar 2022 ha iniciado y ya se suman cuatro partidos donde el grupo A y B ya han entrado en acción, dejando no muchas sorpresas, pero sí una goleada que resaltó tras dos días de fútbol y fue la victoria de Inglaterra 6-2 a Irán.



A pesar de que Inglaterra fue superior a la selección iraní dirigida por Carlos Queiroz, muchos jugadores ingleses no se fueron contentos del estadio Khalifa International, pues previo al duelo la FIFA les ordenó no usar los brazaletes 'one love', en la cinta de capitán alusivos a la comunidad LGTBI.



Uno de los jugadores que no ocultó su tristeza al saber que no iba a portar la cinta de capitán con los colores alusivos a esta comunidad y después de finalizar el partido contra Irán, dio su opinión por esta situación negada en Qatar.



"Estamos decepcionados. Dije que queríamos usarlo, pero esa decisión se me ha quitado hoy de las manos. Llegué al estadio con el brazalete que traía puesto y me dijeron que tenía que ponerme el oficial de FIFA. Está fuera de nuestro control como jugadores”, reconoció el jugador, contundente por la decisión que tomó la organización.



Sin embargo, Keane se fue contento por el resultado de su equipo en el debut mundialista y de a poco pasó ese trago amargo con la cinta de capitán. “Lo más importante es que hoy nos hemos enfocado en el juego y hemos obtenido un gran resultado", finalizó.



Este importante resultado de Inglaterra sobre Irán los dejó líderes absolutos del grupo B con tres puntos y esperan contra Estados Unidos confirmar su presencia en octavos de final.