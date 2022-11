Martino se cansó de las críticas y fue contundente previo al debut

México debutará contra una difícil Polonia comandada por Robert Lewandowski, esperando sorprender en su primer juego del grupo C y así callar todas las críticas que le llueven al equipo mexicano por su irregular nivel.



Por ello, en busca de alejar dudas en México, el técnico argentino ‘Tata’ Martino alejó las malas vibras y cree en una victoria contra los polacos, pues ha visto fortalezas de su selección de cara a este juego inicial.



“No pudimos lograrlo hasta ahora, así que tratamos de hacernos fuertes en lo que podemos manejar. Esta selección es muy fuerte de las puertas hacia dentro. No sé si lo que pasa fuera nos hace más fuertes, pero sí que lo que pasa dentro nos da fortaleza”, dijo en conferencia de prensa Gerardo Martino.



Igualmente, el técnico argentino confesó que también buscará jugar con un buen nivel para devolverle la pasión y confianza a la hinchada para que vuelvan a sentirse identificadas con el seleccionado mexicano.



“No creo que nosotros con un mensaje podamos modificar esta situación. Desde un micrófono no se entusiasma a la gente. La mayor responsabilidad respecto a lo que generamos en un aficionado es nuestra. Mi permanencia aquí no es algo que se pueda determinar independientemente de cómo le vaya a México en el Mundial. He visto cómo se revierten las situaciones de jugadores y entrenadores mexicanos en solo dos partidos”, finalizó el técnico argentino.



Hay que recordar que México está en el grupo C y después del juego de Polonia enfrentará a Argentina y cerrará contra Arabia Saudita.