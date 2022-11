Martino visualizó partido contra Argentina: ‘Enfrentamos al candidato’

Arabia Saudita dio el primer batacazo del Mundial de Qatar 2022 al derrotar a Argentina en el primer partido del grupo C, resultado que no aprovechó México y Polonia, quienes dividieron puntos y dejaron abiertas las posibilidades.



Por ello, tras el pálido empate de México, el técnico argentino, Gerardo ‘Tata’ Martino, habló del punto ganado contra Polonia y se refirió al próximo rival que es Argentina de Lionel Messi, dejando claro que perder con Arabia Saudita no deja que no sigan siendo candidatos a quedar campeones del Mundial.



“Pensamos que jugaremos con el candidato uno del Mundial, la situación es igual, tenemos que intentar ganarlo. El resultado de hoy no cambia lo que tenemos planeado contra Argentina, serán dos finales para cada uno de los integrantes del grupo”, resaltó Martino en conferencia de prensa.

Igualmente, el seleccionador mexicano no desvaloró el empate contra Polonia, pues es una de las selecciones a ganar el grupo y haber sumado un punto para el argentino es valioso y dijo que en ese grupo C todos se jugarán su final para clasificar a octavos de final.



“Creo que lo buscamos bien, nunca perdimos el orden. Creo que en el primer tiempo debimos irnos ganando y el segundo ya fue más parejo. Polonia no tuvo muchas llegadas.



Ahora, el equipo mexicano espera revalidar ese punto contra Argentina, el próximo sábado 26 de noviembre, donde ambos buscan ganar sí o sí, pues están con obligación de sumar una victoria para seguir en carrera en el grupo C.