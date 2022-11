Bale entró a la historia de Gales: rompió cifra histórica en Mundial

EL grupo B dio por finalizada su jornada con el empate final 1-1 entre Estados Unidos y Gales en el Mundial de Qatar 2022, donde las dos naciones regresaron a disputar una cita orbital, donde los estadounidenses no estuvieron en Rusia 2018, mientras que Gales no jugaba desde 1958.



A pesar de que Estados Unidos pegó primero con un gol en el primer tiempo de Timothy Weah, pero no logró soportar la única anotación, después apareció el delantero estrella de Gales, Gareth Bale, jugador actual de Los Ángeles FC de la MLS y quien fue el encargado de anotar el empate final por la vía del penalti.



Sin embargo, el gol de Bale no solamente sirvió para ganar un punto en el Mundial de Qatar 2022, sino que también significó acabar con un grito ahogado desde hace 64 años, pues desde 1958 no jugaban una cita orbital y entró a la historia al ser el primero de la historia dentro del siglo XXI.

Este fue el remate potente de Gareth Bale desde los 12 pasos. ¡Lo festeja todo Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 a pocos minutos del final!



¿Quiénes clasifican a octavos de final en el Grupo B?

¿El primer gol de Gales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 en una Copa del Mundo desde 1958? Sí, lo hizo Gareth Bale.



No podía ser de otra forma. pic.twitter.com/DRqoHAicf7 — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 21, 2022



Con 33 años, Gareth Bale logró su primer gol en un Mundial y el primero para Gales después de mucho tiempo, pero hizo soñar a su nación de lograr una hazaña en el grupo B y aumentar su historia, pues en Eurocopa 2016 logró las semifinales, pero en Qatar buscan más hitos históricos.