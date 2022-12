¿la posesión vale? Francia está en la final sin ganar el balón

Francia llegó a la gran final del Mundial tras ir superando cada partido desde la fase de grupos y hoy la tienen a pocas horas de alzar el bicampeonato, pero primero deberá derrotar a una inspirada Argentina de Lionel Messi, quienes buscarán la gloria después de tantos años luchando.



El nivel de Francia en este Mundial sin duda ha sido su juego brusco, teniendo un ataque feroz liderado por Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Olivier Giroud, quienes han sido los generadores de los goles, pero también gracias al respaldo defensivo que les ha permitido ganar.



Sin embargo, uno de los ítems que no favorece a Francia durante el Mundial, pero que lo tienen a las puertas de un bicampeonato, es la posesión, pues en los últimos encuentros no ha logrado dominar a sus rivales por medio de esta vía, pero lo supo compensar con los buenos delanteros que posee.



Contra Marruecos, Francia no supo dominar el partido con la posesión, pero igual ganó 2-0 gracias a su efectividad, donde en ese juego los marroquíes los vencieron con 61% contra 39%.



De igual manera, contra Inglaterra a pesar de que sufrieron en todos los aspectos, también terminaron perdiendo el balón, donde apenas lo mantuvieron con el 43%, pero al final le sirvió para ir a las semifinales del Mundial.



Así las cosas, Francia está en la gran final y podría ganar el bicampeonato sin ganar la posesión, confirmando que el fútbol actual no es de toque para hacer los goles, sino el que tenga más efectividad y juego directo en el arco rival.