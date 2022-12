¿Mbappé o Lewandowski? Francia y Polonia se retan por lugar en cuartos

Después de quedar definida la primera llave de cuartos de final, con las victorias de Países Bajos y Argentina frente a Estados Unidos y Australia, respectivamente, este domingo llega el turno para la vigente campeona, y por supuesto, una de las favoritas al título en Qatar 2022.



El equipo que dirige Didier Deschamps se vio sorprendido en la última jornada y cayó ante Túnez por 1-0. Un resultado que despertó a las grandes figuras, a quienes el técnico francés había querido reservar para este momento. Francia terminó contra las cuerdas en su última salida y ante Polonia no puede especular. La campeona tendrá que salir todo el arsenal para clasificarse entre las ocho mejores.

Francia avanzó a octavos primera del Grupo D, después de vencer 4-1 a Australia y 2-1 a Dinamarca. Con su nómina suplente no pudo salir del 1-0 en contra. Polonia, por su parte, avanzó segunda en el Grupo B que comandó Argentina. Lo hizo gracias a la diferencia de gol con México. Ambas terminaron con 4 puntos.



Si bien, los polacos no han dejado muy buenas sensaciones en Qatar, es inevitable sentir preocupación por Robert Lewandowski. En Francia, Deschamps y compañía lo tienen bien estudiado.



El defensor central Dayot Upamecano, titular en las dos primeras victorias, tiene un as bajo la manga. Conoce muy bien del exgoleador del Bayern Munich, con el que compartió camerino. Además, Upamecano fue clave anulando a 'Lewy' con Barcelona en la fase de grupos de Champions League. Lo persiguió a donde fue y no le dejó una clara para definir.



Es hora de vencer o morir en el Mundial de Qatar. El equipo que avance en este "mata-mata", se me dirá en cuartos al ganador de Inglaterra-Senegal, que jugarán a las 2:00 pm.



Francia vs Polonia - Octavos de final

Día: Domingo, 4 de diciembre

Hora: 10:00 am

Estadio: Al Thumama

TV: Directv Sports, Go lCaracol y RCN



Alineaciones probables

Francia: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Griezmann; Dembele, Giroud, Mbappé.

Polonia: Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski; Krychowiak, Bielik; Kaminski, Zielinski, Frankowski; Lewandowski.