Francia clasifica por su héroe: ¡pásenmela y abrácense!, firma Mbappé

Como en el barrio, pero en un lujosísimo, en Doha, el paraíso de la opulencia. Así resolvió Kylian Mbappé la clasificación a octavos de final Francia, primero en instalarse en la siguiente fase del Mundial de Catar gracias a su victoria 2-0 contra Dinamarca, en un partidazo que resolvió Kylian Mbappé.



Se examinaron mucho aunque también se atacaron en la primera parte, más allá de lo poco que se registró en los arcos.



Rabiot de cabeza al servicio de Dembelé y alguna más de Varane que no llegó a inquietar y en cambio Dinamarca tendría la más clara opción en una de esas típicas transiciones tan rápidas de su estilo, que por fortuna no venció a Lloris.



Pero en el complemento vendría un sorbo de talento del joven maravilla: en vez de dejarse caer por una falta clara, Mbappé se deshizo de su marcador, aceleró hacia el área rival con espacio - eso es letal- y definió potente arriba, una obra de arte que hizo pedazos Schmeichel con su espectacular atajada.



Y a los 59 otra dosis: entre tres marcadores se metió y, de no ser porque Hojberg cerraba a tiempo las piernas para evitar el túnel y corta la jugada, habría marcado Mbappé el gol de la Copa Mundo.



Habilitado Griezmann definió muy arriba del arco y perdonaba otra vez el equipo francés hasta que a Kylian le tocaba venir a arreglar las cosas: a los 60 le propuso la pared a Theo Hernández, este se la devolvió de media vuelta y eso siempre termina en un 'pásemela y abrácense' de Mbappé: golazo, el número 30 de su carrera vestido de azul con apenas 23 años, y ventaja 1-0 más que justa, ante un rival desconcertado, sin premio a pesar de correr y marcar tanto.



A los 77 se salvó Dinamarca del segundo cuando el cabezazo de Tchuameni pegó en la espalda de Maehle y salió y la respuesta era un intento de Braithwaite que salía casi besando el palo. ya era un partidazo.

Y entonces otra vez a apagar el incendio el de siempre, el 10: al pase de Grizmann, tirado a la banda, apareció con la panza, algún espacio en su costilla para ganarle al marcador a pura potencia uy meter la pelota al fondo de la red. Los hace feos también... ¡y a quién le importa si es en un Mundial!



El ímpetu y la resiliencia que hasta aquí mostraban los daneses se fu agotando y Francia aprovechó para ir en busca de un tercer tanto que no llegó. No hizo falta: el campeón es el primer clasificado a los octavos de final y eso ya rompe un hechizo de las últimas Copas del Mundo.