¡No hizo falta Mbappé! Francia castiga a Inglaterra y es semifinalista

Hay días que lo resuelve una genialidad. Hay otros que lo resuelve un equipo. Este día, el equipo campeón mundial hizo la diferencia en un PARTIDAZO que, infortunadamente, solo permitía que avanzara uno.



Francia se impuso 2-1 contra Inglaterra en la que pudo ser una final adelantada, plena de ataques, de ambición, de tensión, de todos los ingredientes del clásico que el mundo esperaba.



La virtud de la paciencia se revalidaba en Francia: pelota del medio a la izquierda, de Mbappé a Griezmann y de vuelta al medio para que sorprendiera Tchouameni apareciendo con un remate potente de media distancia: cuando Bellingham reaccionó, Pickford ya sacaba la pelota del arco.



Y fue como una puya para los ingleses, que se fueron con toda la artillería y por poco empataban en el mano a mano que Lloris le tapó a su compañero Kane en el Tottenham en un cierre con todo el cuerpo para evitar el rebote. Y el nuevo mano a mano, a los 28, otra vez lo ganó el francés, ahora en un remate cruzado violento del 'Ciudadano', el más claro de su equipo en la búsqueda de la remontada.



Pero se iba el primer tiempo con Inglaterra más cerca del arco rival, con Mbappé y Griezmann defendiendo en su campo, con Francia replegada esperando al descanso.



Y ese complemento, como se esperaba, era una arremetida británica contra Lloris, quien sacaba la primera antes de ver cómo sus zagueros, Upamecano puntualmente, caían en la trampa de Bellingham y Sakka, quienes fabricaban un penalti para el jefe, Hary Kane, autor del gol del empate a los 54 minutos. Cuenta 1-1, más precisa sobre lo que ocurría en la cancha.



La respuesta francesa era una proyección tremenda de Rabiot que salvó de pura anticipación Pickford y la nueva punzada de Inglaterra era un remate cruzado de Sakka que controlaba el portero. De ida y vuelta, de puro equilibrio, el partido que se anticipaba era el que se escenificaba. ¿Mbappé? Poco pero shhhtttt, que en un centímetro es capaz de resolverlo todo.



Y a todo esto se lo perdía Maguire en el cabezazo que rozaba el palo cuando parecía que caía el segundo tanto inglés a los 69, y otra vez a los 71 por poco le quedaba a Sakka, una pesadilla total para un lento Hernández.



Pero la hora de los goleadores es siempre cuando peor la pasan los suyos: la de Giroud, que avisó a los 76 en un remate a quemarropa que le sacó Pickford, fue justamente a los 77, en un centro divino de Griezmann directo a su cabeza y ahí no hubo Maguire ni nada que lo detuviera: ¡gol de Francia! ¡Cuenta 2-1!



Y este, que era un partidazo, se ponía mejor cuando Hernández cometía un penalti insólito a los 80, una falta clara contra Mount y otra vez, desde los 11 pasos, Lloris vs Kane: ¡pero increíblemente se le fue elevadísimo el remate al infalible! Quiso Maguire en juego aéreo, quiso Henderson de afuera, quisieron todos los impetuosos ingleses pero sin claridad y Southgate metió a Grealish a los 90+7... ¿en serio?



Entonces ya no hubo tiempo para nadie pero sí roce, lucha, ataque y más ataque hasta el último aliento. Hasta un tiro libre quedó a los 90+9 que recordaba el Argentina-Países Bajos y el gol agónico que quería Rashford no le quiso bajar a tiempo.



Francia sorteó un partido que no quería pero que ahora, con el cupo a semifinal en el bolsillo, sabe a alivio. ¡Uno menos! Va el campeón por su defensa a ritmo implacable. Y va ahora por la sorprendente Marruecos. Inglaterra, de nuevo, a recoger sus cosas antes de llegar al séptimo partido, tras la mala fortuna de chocar contra este muro francés justo ahora. Siempre pasa algo. Siempre falta el impulso final.