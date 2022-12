Fernando Santos se cansó de críticas a Cristiano: ‘Déjenlo tranquilo’

Cristiano Ronaldo ha vivido una semana complicada debido a sus recientes polémicas dentro del campo y en la interna de Portugal durante el Mundial, todo generado por su suplencia contra Suiza donde apenas ingresó en los últimos minutos y no logró aportar.



Por ello, Fernando Santos, técnico de Portugal aseguró en conferencia de prensa previo al choque contra Marruecos que está cansado de las críticas a él y que no pasa nada de mal, pues habló con el astro sobre su suplencia y que el mismo jugador aceptó.



"Le expliqué porque no sería titular, se lo expliqué para que no hubiera sorpresas, creo que es un jugador importante, pero le mencioné que la estrategia era que no estuviera. Obviamente no estaba contento de la decisión, pero "tuvimos una conversación normal en la que le expliqué mi visión y la aceptó", dijo Fernando Santos.





Así las cosas, la relación entre Fernando Santos con Cristiano Ronaldo quedó aclarada, aunque el técnico no dio detalles si lo utilizará contra Marruecos en los cuartos de final que disputarán este sábado 10 de diciembre.