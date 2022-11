Klinsmann en el ojo del huracán: Irán exige disculpas y salida de FIFA

La Federación de Fútbol de Irán se ha quejado ante la FIFA por unas declaraciones del alemán Jurgen Klinsmann que considera lesivas contra el fútbol de su país y le exige que pida disculpas y que presente su dimisión como miembro del Grupo de Estudios Técnicos del organismo mundial en Qatar 2022.

La asociación del país asiático explica que se ha dirigido oficialmente a la FIFA por entender que, a parte de "varias consideraciones desafortunadas en torno a la selección nacional iraní y su personal", el exjugador y extécnico germano "emitió juicios sobre la cultura iraní".



"Dijo que en el partido Irán-Gales, los jugadores y el personal del equipo Melli 'hicieron trabajar al árbitro: No es casualidad, es parte de su cultura, de su forma de jugar. Hicieron trabajar al árbitro'", recuerda la Federación Iraní.



Esta ha pedido a la FIFA "una aclaración inmediata sobre este asunto, exigiendo las disculpas del Sr. Klinsmann y su dimisión como miembro del Grupo de Estudios Técnicos de la FIFA".



Así mismo, "la selección nacional iraní invita al Sr. Klinsmann a visitar la concentración del equipo Melli en Doha, para conocer la milenaria cultura persa y los valores del fútbol y el deporte".



La Federación Iraní apunta que pese a ser germano, Klinsmann "no será juzgado por el episodio más vergonzoso de la historia de los Mundiales, la 'Desgracia de Gijón' del 82, cuando Alemania Federal y Austria arreglaron un resultado".



"Como exjugador, no será juzgado por sus famosas 'piscinas'. Y seguramente, como profesional del fútbol, no será juzgado por otras cuestiones políticas o históricas relacionadas con su país. En esta visita, se le sugerirá al Sr. Klinsmann que revise los 99 minutos del último Irán-Gales, a pesar de que el partido ya fue transmitido a nivel mundial, y para muchos reconocido como uno de los más justos y hermosos de la historia de los mundiales", agrega la Federación Iraní.



El propio técnico de Irán, el portugués Carlos Queiroz, publicó en su cuenta oficial de redes sociales un hilo de mensajes dirigidos hacia Klinsmann, a quien recrimina que sin conocerle personalmente le cuestionó su carácter "con un típico juicio prejuicioso de superioridad".



"No importa cuánto pueda respetar lo que hiciste dentro del campo, esos comentarios sobre la cultura de Irán, la selección de Irán y mis jugadores son una vergüenza para el fútbol. Nadie puede herir nuestra integridad si no está a nuestro nivel, por supuesto", indicó el técnico luso.



Queiroz también precisó que les gustaría invitar a Klinsmann a la concentración iraní, "socializar con los jugadores de Irán y aprender de ellos sobre el país, la gente de Irán, los poetas y el arte, el álgebra, todos el arte milenario, la cultura persa, y también escuchar de nuestros jugadores cuánto aman y respetan el fútbol".



"Como estadounidense/alemán, entendemos su falta de apoyo. No hay problema. Y a pesar de sus escandalosos comentarios en la BBC que intentan socavar nuestros esfuerzos, sacrificios y habilidades, te prometemos que no emitiremos ningún juicio sobre tu cultura, raíces y antecedentes y que siempre serás bienvenido a nuestra familia", manifiestó.



Queiroz añadió que quieren "seguir con toda atención cuál será la decisión de la FIFA con respecto a su posición como miembro del Grupo de Estudio Técnico de Qatar 2022 (...) Obviamente, esperamos que renuncies antes de visitar nuestro campamento", añade.



EFE