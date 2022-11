España vs Costa Rica: hora y dónde ver partido de Catar 2022

Momento del debut mundialista en Catar 2022 para Costa Rica, que llega bajo el mando de Luis Fernando Suárez. El técnico colombiano ha confeccionado un plantel con idea, criterio y buscando no solo participar, sino competir al máximo nivel en el certamen.



Colombia estará no solo haciéndole barra a los ticos por el técnico, sino por la presencia de Juan Pablo Vargas, defensor de Millonarios y representante de la Liga BetPlay en la Copa del Mundo. Rival difícil al frente, nada sencillo, en las aspiraciones de los costarricenses.



Hora y dónde ver Costa Rica vs España en Catar 2022



Costa Rica vs España

Hora: 11:00 a.m. hora colombiana, peruana, ecuatoriana

Estadio Al Thumama

Online: Futbolred

T.V: DirecTV