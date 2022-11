España vs Alemania, duelo de titanes: a mostrar de qué están hechos

España y Alemania llegan a la segunda jornada del Mundial 2022 viviendo distintas realidades. Por un lado, la roja le propinó una paliza histórica (7-0) a Costa Rica, mientras que el elenco alemán se estrenó recibiendo uno de los batacazos del Mundial. Cayó frente a Japón, dejando más dudas que certezas.



Este domingo las miradas del mundo se posarán en Catar, donde se vivirá este duelo de titanes. España va tras su segunda victoria para instalarse en los octavos de final, mientras que Alemania se jugará la vida. Una derrota lo dejaría eliminado. Todo dependerá del resultado entre Japón y Costa Rica.

Alemania no quiere hacer un papelón y despedirse antes de lo previsto. Tendrá que tomar precauciones para no verse sorprendido con el buen fútbol de un renovado elenco español.



La última vez que se enfrentaron en un mundial, fue en Sudáfrica 2010, cuando España ganó con gol de Puyol. La historia más reciente dice que en la Liga de Naciones 2020/21, Alemania tampoco quedó muy bien parado. Primero empató 1-1 y luego cayó 6-0. Ferrán Torres marcó triplete ese día.



Ganar y seguir, o perder y sufrir



Tras la derrota ante Japón, el técnico Hansi Flick aseguró que Alemania tiene cosas por mejorar y mostrar en Qatar, pero eso sí, no ocultó su preocupación por jugarse la vida ante la aplastante España. "No nos quedan más balas. La bala que se podía malgastar la malgastamos".



En la previa, Flick habló de lo mucho que admira a Luis Enrique y lo elogió por el grupo "joven y de calidad" que logró conformar para el Mundial. "Tenemos un partido muy difícil. España tiene un estilo de juego muy definido, que siempre juega un 4-3-3, independientemente de su rival".



Alemania se ilusiona con recuperar a Leroy Sané, quien se perdió el partido contra Japón por molestias en la rodilla derecha. El jugador del Bayern Munich se ha trabajado junto al grupo y todo dependerá de su evolución para tenerlo o no contra España. "Tenemos que buscar espacios abiertos y tener el coraje. Lo necesitamos siempre, pero lo necesitaremos aún más contra España".



En lo que respecta a Luis Enrique, el técnico streamer sensación en Qatar, mencionó en la conferencia de prensa previa al partido que más allá del batacazo de Japón, respetan a los alemanes y no se confían. "Jugamos ante una tetracampeona del mundo. Uno mira su camiseta y tiene cuatro estrellas. Si hay alguien que sabe competir y cambiar su dinámica, es Alemania".



El seleccionador de España mencionó que debutar con una goleada como la que le propinaron a Costa Rica genera confianza, pero no quieren ir al exceso. Les restan dos duros rivales. "Ese segundo partido nos daría la clasificación. Será una gran prueba y saldremos a dominar el partido. Espero que nos dé para ganar".



España vs Alemania

Fecha 2 - Grupo E

Estadio: Al Bayt

Día: Domingo, 27 de noviembre

Hora: 2:00 pm

Árbitro: Danny Makkiele



Posibles alineaciones

España: Unai Simón; Carvajal, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferrán, Morata, Asensio.

DT: Luis Enrique



Alemania: Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Gunter; Gundogan, Kimmich, Musiala; Gnabry, Muller, Havertz (Sané).

DT: Hansi Flick