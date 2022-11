Organizador del Mundial se queja de racismo y prejuicios: EN VIVO

A tres días de la inauguración del Mundial de Catar 2022 hay imponderables en selecciones que sufren por lesiones. Siga el día EN VIVO desde Doha:

¿Racismo contra país sede?



El secretario general de Qatar 2022, Hassan Al Thawadi, emitió un duro comunicado en el que denuncia lo que ha sufrido el primer país que organiza un Mundial en Oriente Medio.



“Esto no quiere decir que rechacemos las críticas constructivas. Nos comprometemos directamente y consideramos cada palabra. Nos hemos asegurado de que este torneo sea un faro de progreso, que contribuya a las reformas laborales de nuestro país, reconocidas internacionalmente. Nuestra visión de este torneo era que debía servir de plataforma para tender un puente entre Oriente y Occidente, reconociendo nuestras diferencias y celebrando nuestra humanidad común a través de la pasión que, en última instancia, nos une: el fútbol”, dijo el secretario.



¡Tropezón de favorito!

Una de las selecciones que dio mucho de qué hablar en Rusia 2018 fue Bélgica, que conserva buena parte de aquella base. Ahora, sin embargo, deja dudas tras caer 2-1 contra Egipto en duelo amistoso previo a la Copa Mundo. Los goles de Mohamad y Trezeguet (con descuento de Openda) dejaron mal parado al equipo de Roberto Martínez. La nota preocupante: Hazard se vio muy lejos de su nivel y, tal como en Real Madrid, fue duramente criticado. El equipo belga, además, lució muy débil en defensa.



Francia, en vilo por Benzema



El ganador del Balón de Oro hace entrenamiento diferenciado a cuatro días del estreno de Francia contra Australia. Rabiot afirma en rueda de prensa que confían en su recuperación y que si no está listo para ese primer partido lo estará para el segundo.

Vrai doute sur la titularisation de Benzema face à l'Australie. Le staff se dit optimiste, mais il s'est encore entraîné à part, et le timing sera serré.





Novedades en España



El jugador del FC Barcelona, Alejandro Balde, es el reemplazo de José Luis Gaya, quien no logró recuperarse de un golpe que sufrió en el tobillo durante un entrenamiento. Volverá a su país, mientras el nuevo de la lista se sumará a la concentración en Doha en las próximas horas.





🚨 OFICIAL | Alejandro Balde se incorporará a la @SEFutbol como sustituto de José Luis Gayà.



El futbolista, que estaba concentrado con la Sub-21, se unirá a la expedición española en Doha.



OFICIAL | Alejandro Balde se incorporará a la @SEFutbol como sustituto de José Luis Gayà.

El futbolista, que estaba concentrado con la Sub-21, se unirá a la expedición española en Doha.

¡Se tienen que ir de la concentración!



La FIFA advirtió a Argentina que Nico González y Joaquín Correa, desconvocados por lesión, no podrán permanecer en la concentración como lo habían previsto Scaloni.



España pierde a jugador fijo por lesión



Luis Enrique ha tenido que resignarse a ver partir a uno de sus habituales convocados, José Luis Gayá, quien no pudo superar la lesión, que en todo caso no es grave, a tiempo para estar a tope en la Copa Mundo.



Así lo despidió oficialmente la Selección de España:

🚨 OFICIAL | @jose_gaya abandona la concentración de la @SEFutbol para el Mundial de Catar.



El lateral se va de Doha con el cariño, el respeto y reconocimiento de sus compañeros y de toda la RFEF.



OFICIAL | @jose_gaya abandona la concentración de la @SEFutbol para el Mundial de Catar.

El lateral se va de Doha con el cariño, el respeto y reconocimiento de sus compañeros y de toda la RFEF.





Inglaterra y la duda en ataque

Southgate se la jugó por James Maddison en una polémica convocatoria y estaría a punto de perderlo. El 'palo' de la lista lleva dos días sin entrenar con el resto de la plantilla. Según Sky Sports, trabajó aparte en el gimnasio.